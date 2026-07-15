MUNDUKO TXAPELKETA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Txapeldunak Ingalaterraren kontrako finalerdia irauli du azken 7 minutuetan, eta Espainiaren aurka neurtuko ditu indarrak finalean (1-2)

Anthony Gordonek aurretik jarri ditu ingelesak 55. minutuan, baina Enzo Fernandezek 85.ean eta Lautaro Martinezek 92.ean sartutako golek markagailua irauli dute. Messik argentinarren bi goletako asistentziak eman ditu.

ATLANTA (United States), 15/07/2026.- Lautaro Martinez of Argentina (L) scores the 2-1 during the FIFA World Cup 2026 semifinals match England against Argentina, in Atlanta, USA, 15 July 2026. EFE/EPA/RONALD WITTEK

Lautaroren burukada, Argentinaren bigarren gol erabakigarria sartzeko. Argazkia: EFE

author image

AGENTZIAK | EITB

Azken eguneratzea

Azken zazpi minutuetan izandako erreakzio itzel batek Espainiaren aurkako Munduko Txapelketako finalera sailkatu du Argentina, Enzo Fernandezek 85. minutuan eta Lautaro Martinezek 92.ean sartutako golei esker.

Ingalaterrak aurrea hartu du Anthony Gordonek 55. minutuan sartutako golari esker, baina ingelesek ezin izan diote eutsi Qatarreko txapeldunari azken minutuetan.

Bi aldiz zutoinek eta aurretik Jordan Pickford atezainak Ingalaterra berdinketatik salbatu dute, aldaketek eta Messi buru duen taldeak Atlantako partidaren historia aldatu duten arte. Messik bi goletan parte hartu du, bi asistentzia bikain emanda.

Harmailetan giro ikaragarriarekin, partida tentsio handiarekin jokatu da, eta jokalarien arteko talkak eta protestak etengabeak izan dira. Leo Messi eskemak apurtzen saiatu da 37. minutuan, hiru gizon atzean utzita jokaldi bikain batekin, eta Andersonek txartel horia ikusi du Argentinako izarrari falta egin ondoren.

Futbola baino norgehiagoka fisiko gehiagorekin, bi selekzioak aldageletara joan dira, dena erabakitzeke zegoela, eta partida desorekatzeko ausardia behar zuten.

Argentinak heldu dio lanari, baina lerroak igo dituenean, Ingalaterra izan da aurkaria zigortzen lehena. Jude Bellinghamek pase luzea jaso du, jokaldia Morgan Rogersen erdiraketa batekin bukatu da, eta Gordonek bigarren zutoinean erremate bikaina egin du Nahuel Molinari aurrea hartuta.

Argentina kolokan zegoen berriro. Eta erantzuna Messi izan da. Argentinarren erasoko jokaldiak bere ezker oinak gidatu ditu, Ingalaterra bere zelai erdian itxita zegoela, erosoen sentitzen den partida mota jokatuz.

Argentinak 68. minutuan abagune argia izan du, hidratazio-etenaldiaren aurretik, Nico Gonzalezen burukada batekin, Messiren erdiraketa bikain baten ondoren, baina Pickfordek geldiketa ona egin du. Liverpooleko atezainak eskerrak eman behar izan dizkio bere zutoinari minutu batzuk geroago, De Paulen erdiraketa baten ostean, Mac Allisterren burukadak zutoinean jo baitu.

Tuchelek Ingalaterrako atzealdea sendotu du erdiraketa zaparradaren aurrean, baina Enzo Fernandezek argia aurkitu du 22 metrotik jaurtiketa bortitza eginda.

Ingalaterrak, distira erasokorra galduta, kolpe psikologiko gogorra jaso du berdinketarekin. Argentina, aldiz, gehiagoren bila joan da. Lautaro Martinezen eskutik lortu du. Messik eskuinarekin egindako erdiraketa bikaina baliatu du baloia buruz sareetara bidaltzeko, Argentina balentria errepikatzeko pauso batera utziz.

Futbola Lionel Messi Futboleko beste lehiaketa batzuk Munduko Futbol Txapelketa

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X