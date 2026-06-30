Munduko Txapelketa 2026

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Paraguai eta Maroko final-zortzirenetan, penaltietan irabazita

Paraguaiko selekzioak 3-4 garaitu zuen Alemania penaltietan; Marokoko taldeak, berriz, 2-3 irabazi zion Herbehereei, penaltietan baita ere.

Maroko vs Herbehereak
Maroko eta Herbehereen arteko partidaren irudia. EFE
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Paraguaik Alemania kanporatu zuen astelehen honetan Munduko Txapelketako final-hamaseirenetan,¡. Partida banako berdinketaz amaitu zenez, penaltietan erabaki zen kanporaketa (3-4). Havertz, Nick Woltemade eta Tah jokalarien hutsegiteek Julian Nagelsmannen taldea kondenatu dute, eta final-zortzirenetarako txartela eman diote Paraguairi.

Paraguaitarrek aurrea hartzea lortu dute lehen zatiko azken minutuetan Julio Encisoren (42. min) golari esker, baina Kai Havertzek lehia orekatu du aldageletatik itzuli eta gutxira (54. min).
 
Penaltiak galdu ostean Munduko Txapelketatik at geratu den lehen aldia du Alemaniak. Gainera, hirugarrenez jarraian, bost aldiz munduko txapeldun izandako taldea ez da 16 onenen artean egongo.

Gustavo Alfaroren taldeak Frantzia edo Suedia izango du aurkari, final-zortzirenetan, astearte honetan New Yorken jokatuko duten partidaren arabera, alegia.

Bestetik, Marokoko selekzioak da Herbehereak mendean hartu ditu astelehen honetan, penaltietan, 2-3, eta txapelketako final-zortzirenetara aurrera egitea lortu du. 

Cody Gapkok 72. minutuan egin du nederlandarren gola, eta Issa Diopek afrikarrena, 90+1 minutuan. Berdinketaren ondorioz, luzapena jokatu dute lehenik, baina penaltietan erabaki dute kanporaketa, Maroko 2-3 nagusituta. 

Hurrengo fasean, Marokok Kanadaren aurka jokatuko du, uztailaren 4an, Houstonen.

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