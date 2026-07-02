La selección española se ha impuesto este jueves a Austria (3-0) en el SoFi Stadium de Los Ángeles, en los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, gracias al doblete de Mikel Oyarzabal y otro gol de Pedro Porro, en un partido que, además del pase a octavos, ha supuesto la vuelta de la mejor versión del combinado de Luis de la Fuente.

España ha disipado dudas, con un fútbol fluido y vertical, pero sin desprenderse de la solidez defensiva que le está caracterizando en el torneo.

Además, el alavés Unai Simón, que ha firmado su cuarta portería a cero en el torneo, se ha convertido en el portero con mejor racha de imbatibilidad en la historia de los Mundiales con 518 minutos, superando al italiano Walter Zenga.

Un duelo ante una impotente Austria que han desequilibrado los goles del eibartarra Mikel Oyarzabal (29), que con su doblete ha superado a Fernando Morientes e igualaba en la sexta plaza con Fernando Hierro en la nómina de máximos goleadores históricos del combinado español. El delantero guipuzcoano ya lleva cuatro tantos en este torneo.