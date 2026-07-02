Oyarzabal y Lamine Yamal lideran una clara victoria de España frente Austria (3-0)
La selección española se ha impuesto este jueves a Austria (3-0) en el SoFi Stadium de Los Ángeles, en los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, gracias al doblete de Mikel Oyarzabal y otro gol de Pedro Porro, en un partido que, además del pase a octavos, ha supuesto la vuelta de la mejor versión del combinado de Luis de la Fuente.
España ha disipado dudas, con un fútbol fluido y vertical, pero sin desprenderse de la solidez defensiva que le está caracterizando en el torneo.
Además, el alavés Unai Simón, que ha firmado su cuarta portería a cero en el torneo, se ha convertido en el portero con mejor racha de imbatibilidad en la historia de los Mundiales con 518 minutos, superando al italiano Walter Zenga.
Un duelo ante una impotente Austria que han desequilibrado los goles del eibartarra Mikel Oyarzabal (29), que con su doblete ha superado a Fernando Morientes e igualaba en la sexta plaza con Fernando Hierro en la nómina de máximos goleadores históricos del combinado español. El delantero guipuzcoano ya lleva cuatro tantos en este torneo.
La resistencia del conjunto de Ralf Rangnick ha acabado cayendo en la primera parte. Pedri ha conducido y ha dividido para abrir a Cucurella, que ha puesto un pase raso atrás para el remate del hombre gol de España, Mikel Oyarzabal, que anotaba su tercer gol en el Mundial.
Antes de marcharse a vestuarios, Baena, con un tiro libre que se ha estrellado en el larguero, y Lamine, con un remate franco, han estado a punto de doblar la renta.
El segundo gol de España ha llegado en la segunda mitad. Una jugada por banda izquierda acabaría con un centro de Baena que cabecearía, llegando de segunda línea, Pedro Porro al fondo de la red, que anotaba su primer gol como internacional absoluto.
En los minutos finales ha llegado el tercer y último tanto del partido. España ha vuelto a encontrar la profundidad por medio de Cucurella en la banda izquierda. Y como ocurriera en el primer gol, el nuevo jugador del Real Madrid ha contactado con un Oyarzabal completamente solo en el interior del área, que sólo ha tenido que empujarla para firmar su doblete en el encuentro y su cuarto gol en el Mundial.