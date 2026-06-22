Egipto remonta ante Nueva Zelanda (1-3), y Uruguay y Cabo Verde empatan (2-2), en el Mundial
Egipto ha ganado, por 1-3, a Nueva Zelanda, en el grupo G, y Uruguay y Cabo Verde han empatado, 2-2, en el grupo H, en la segunda jornada de la fase de grupos del Campeonato del Mundo de fútbol de 2026 que se está disputando en México, Estados Unidos y Canadá, en la madrugada de este lunes. Así, en el grupo G, Egipto es líder, con cuatro puntos, en tanto que, en el grupo H, Uruguay y Cabo Verde suman dos puntos, y se hallan, en la clasificación, por detrás de España, que tiene cuatro, a falta de la tercera y última jornada.
En este contexto, en Vancouver, Egipto ha remontado ante Nueva Zelanda, en el segundo tiempo, y se ha hecho con un triunfo de enorme valor. Finn Surman, en el minuto 15, ha adelantado a Nueva Zelanda, pero Egipto ha dado la vuelta al partido en apenas nueve minutos de la segunda mitad, con los goles de Mostafa Ziko, en el minuto 58, y de Salah, en el 67. Trézéguet, ya en el minuto 82, ha redondeado el marcador, con el definitivo 1-3, que sitúa a Egipto en primera posición del grupo G, con cuatro puntos, por delante de Irán y Bélgica, que tienen dos, y de Nueva Zelanda, que ha obtenido, de momento, uno.
En Miami, Uruguay y Cabo Verde han empatado a dos, en un encuentro lleno de alternativas. Kevin Pina, de Cabo Verde, ha marcado el primer gol del partido, el 0-1, en el minuto 21, y Araújo ha empatado a uno en el 44; en el tiempo de prolongación de la primera parte, Uruguay, dirigida desde el banquillo por el exentrenador del Athletic Marcelo Bielsa, se ha puesto por delante, por mediación de Canobbio, pero Cabo Verde, en el minuto dieciséis del segundo tiempo, ha logrado el 2-2, con el gol de Varela. Con este resultado, tras dos jornadas de competición, España lidera el grupo H, con cuatro puntos, Uruguay y Cabo Verde tienen dos, y Arabia Saudita cuenta con uno.
En la tarde y en la noche del lunes, y en la madrugada del martes, se va a jugar la segunda jornada de los grupos J e I. Estos son partidos programados: Argentina-Austria, a las 19:00 horas; Francia-Irak, a las 23:00 horas; Noruega-Senegal, a las 02:00 horas; y Jordania-Argelia, a las 05:00 horas.
En Miami, Uruguay y Cabo Verde han empatado a dos, en un encuentro lleno de alternativas. Kevin Pina, de Cabo Verde, ha marcado el primer gol del partido, el 0-1, en el minuto 21, y Araújo ha empatado a uno en el 44; en el tiempo de prolongación de la primera parte, Uruguay, dirigida desde el banquillo por el exentrenador del Athletic Marcelo Bielsa, se ha puesto por delante, por mediación de Canobbio, pero Cabo Verde, en el minuto dieciséis del segundo tiempo, ha logrado el 2-2, con el gol de Varela. Con este resultado, tras dos jornadas de competición, España lidera el grupo H, con cuatro puntos, Uruguay y Cabo Verde tienen dos, y Arabia Saudita cuenta con uno.
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