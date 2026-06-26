Dembele asegura el primer puesto para Francia ante Noruega (4-1) y Senegal sueña con la clasificación tras golear a Irak (5-0)
Un hat trick del actual Balón de Oro y otro gol de Doué dan el triunfo a los galos frente a los vikingos, mientras que los africanos son optimistas de cara a su futuro a pesar de que tienen que esperar a que se completen todos los grupos.
Francia se ha asegurado el primer puesto del grupo I después de ganar 4-1 a Noruega, que ha acabado en segundo lugar. Por su parte, la goleada por 5-0 que le ha endosado Senegal a Iraq permite a la selección africana ser tercera y soñar con pasar a la siguiente fase. De momento, la diferencia de goles a favor con la que cuentan les colocaría en la siguiente ronda, a la espera de que se complete la tercera jornada de la fase de grupos.
Así, el principal protagonista del duelo entre vikingos y galos ha sido Ousmane Dembele. El actual Balón de Oro ha endosado un hat trick a Noruega en los primeros 32 minutos que prácticamente ha dejado sentenciado el partido. Aasgaard ha anotado para los escandinavos en el 22’ para colocar el 2-1, pero el control era totalmente francés.
En el segundo tiempo, los de Solbakken incluso han gozado de un penalti a los pocos segundos que hubiera abierto mucho el partido. Sin embargo, Maignan ha adivinado bien el lanzamiento de Strand-Larsen para evitar el gol. En el descuento del partido Duoé ha cerrado un triunfo que toda Francia dedica a su seleccionador, un Didier Deschamps que se ha ausentado del partido por la muerte reciente de su madre.
Senegal apura sus opciones
Senegal, por su parte, intenta apurar sus opciones de avanzar a la siguiente fase goleando 5-0 a Iraq. Los goleadores han sido Diarra, Sarr, Pape Gueye con un doblete y Ndiaye. Con este resultado, la selección senegalesa finaliza en tercer lugar con tres puntos y el golaveraje a favor, un contexto que puede permitirle ser una de las mejores 8 terceras clasificadas.
Lo que sí es claro es que este resultado deja fuera a Escocia, que estaba pendiente de que se completaran todos los partidos de la fase de grupos. Senegal aún debe esperar a ver cómo transcurren los demás grupos para saber cuál es su destino.
Te puede interesar
Calendario, resultados y clasificaciones del Mundial de fútbol de 2026
La competición comenzará el 11 de junio, y se prolongará, en Estados Unidos, Canadá y México, hasta el 19 de julio, con la disputa de la final.
Ecuador da la sorpresa y Costa de Marfil avanza en el Grupo E, Países Bajos y Japón sellan su pase en el Grupo F, y Estados Unidos lidera el Grupo D
El Mundial 2026 vivió una jornada decisiva con el cierre de los grupos E, F y D. Ecuador logró una victoria histórica ante Alemania, mientras Costa de Marfil aseguró su clasificación con autoridad en el Grupo E. En el Grupo F, Países Bajos y Japón confirmaron su pase a la siguiente ronda, y en el Grupo D, Estados Unidos terminó como líder pese a su derrota ante Turquía. Por su parte, Australia consiguió un empate clave ante Paraguay (0-0), resultado que le permitió sellar su clasificación directa.
Doce selecciones ya se han clasificado y siete están eliminadas
Además, otras doce selecciones que terminarán en el tercer puesto lucharán por clasificación entre las ocho mejores de esa posición.
Suiza pasa como primera; Canadá es segunda, Bosnia es tercera y Catar cae eliminada
Suiza ha vencido (2-1) a Canadá en la última jornada del grupo B gracias a otra buena actuación de Johan Manzambi y Rubén Vargas. Por su parte, Bosnia y Herzegovina, con goles de Kerim Alajbegovic, Ermin Mahmic y otro de Sultan Al-Brake en propia puerta, ha ganado a la Catar de Julen Lopetegi (3-1).
Cristiano Ronaldo, primer jugador de la historia que consigue marcar al menos un gol en seis Mundiales
El jugador de la selección de Portugal, de 41 años, ha hecho goles, diez hasta ahora, en los siguientes seis Campeonatos del Mundo: Alemania 2006, un gol; Sudáfrica 2010, un gol; Brasil 2014, un gol; Rusia 2018, cuatro goles; Catar 2022, un gol; y México, Estados Unidos y Canadá 2026, de momento, dos goles.
Colombia está en dieciseisavos, Panamá se queda fuera, e Inglaterra no pasa del empate ante Ghana
Los colombianos vencierona 1-0 a la República Democrática del Congo, Croacia se impuso a Panamá 0-1, mientras que Inglaterra empató sin goles ante Ghana.
Cristiano se reivindica con dos goles ante Uzbekistán y Portugal suma su primera victoria (5-0)
El legendario delantero de Funchal es el primer jugador en marcar en seis Mundiales distintos. Nuno Mendes, un gol en propia puerta del guardameta Abduvakhid Nematov y un tanto de Rafael Leao han completado la goleada de los lusos.
La afición noruega rema al unísono en Times Square
Los aficionados noruegos animan a su selección de una forma muy curiosa,y, a estas alturas, conocida: remando. Ayer, los aficionados se congregaron en el Times Square de Nueva York y han dejado unas imágenes.
Francia y Noruega se clasifican para los dieciseisavos, y Argelia suma sus primeros tres puntos
La selección gala se impuso 3-0 a Irak, Noruega ganó a Senegal 3-2 y Argelia se llevó la victoria ante Jordania por 1-2.