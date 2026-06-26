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Dembele asegura el primer puesto para Francia ante Noruega (4-1) y Senegal sueña con la clasificación tras golear a Irak (5-0)

Un hat trick del actual Balón de Oro y otro gol de Doué dan el triunfo a los galos frente a los vikingos, mientras que los africanos son optimistas de cara a su futuro a pesar de que tienen que esperar a que se completen todos los grupos.

Dembele y Kounde celebran el gol del primero
Dembele y Kounde celebran uno de los goles del primero. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Dembelek garaipena eta lehen postua ziurtatu ditu Frantziarentzat Norvegiaren aurka (4-1) eta Senegalek sailkapenarekin amesten du Irak astindu ostean (5-0)
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I M. Z. | KIROLAK EITB

Última actualización

Francia se ha asegurado el primer puesto del grupo I después de ganar 4-1 a Noruega, que ha acabado en segundo lugar. Por su parte, la goleada por 5-0 que le ha endosado Senegal a Iraq permite a la selección africana ser tercera y soñar con pasar a la siguiente fase. De momento, la diferencia de goles a favor con la que cuentan les colocaría en la siguiente ronda, a la espera de que se complete la tercera jornada de la fase de grupos.

Así, el principal protagonista del duelo entre vikingos y galos ha sido Ousmane Dembele. El actual Balón de Oro ha endosado un hat trick a Noruega en los primeros 32 minutos que prácticamente ha dejado sentenciado el partido. Aasgaard ha anotado para los escandinavos en el 22’ para colocar el 2-1, pero el control era totalmente francés.

En el segundo tiempo, los de Solbakken incluso han gozado de un penalti a los pocos segundos que hubiera abierto mucho el partido. Sin embargo, Maignan ha adivinado bien el lanzamiento de Strand-Larsen para evitar el gol. En el descuento del partido Duoé ha cerrado un triunfo que toda Francia dedica a su seleccionador, un Didier Deschamps que se ha ausentado del partido por la muerte reciente de su madre.

Los jugadores de Senegal celebran el gol de Ismaila Sarr. Foto: EFE.

Senegal apura sus opciones

Senegal, por su parte, intenta apurar sus opciones de avanzar a la siguiente fase goleando 5-0 a Iraq. Los goleadores han sido Diarra, Sarr, Pape Gueye con un doblete y Ndiaye. Con este resultado, la selección senegalesa finaliza en tercer lugar con tres puntos y el golaveraje a favor, un contexto que puede permitirle ser una de las mejores 8 terceras clasificadas. 

Lo que sí es claro es que este resultado deja fuera a Escocia, que estaba pendiente de que se completaran todos los partidos de la fase de grupos. Senegal aún debe esperar a ver cómo transcurren los demás grupos para saber cuál es su destino.

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