Dembele asegura el primer puesto para Francia ante Noruega (4-1) y Senegal sueña con la clasificación tras golear a Irak (5-0)

Francia se ha asegurado el primer puesto del grupo I después de ganar 4-1 a Noruega, que ha acabado en segundo lugar. Por su parte, la goleada por 5-0 que le ha endosado Senegal a Iraq permite a la selección africana ser tercera y soñar con pasar a la siguiente fase. De momento, la diferencia de goles a favor con la que cuentan les colocaría en la siguiente ronda, a la espera de que se complete la tercera jornada de la fase de grupos.

Así, el principal protagonista del duelo entre vikingos y galos ha sido Ousmane Dembele. El actual Balón de Oro ha endosado un hat trick a Noruega en los primeros 32 minutos que prácticamente ha dejado sentenciado el partido. Aasgaard ha anotado para los escandinavos en el 22’ para colocar el 2-1, pero el control era totalmente francés.

En el segundo tiempo, los de Solbakken incluso han gozado de un penalti a los pocos segundos que hubiera abierto mucho el partido. Sin embargo, Maignan ha adivinado bien el lanzamiento de Strand-Larsen para evitar el gol. En el descuento del partido Duoé ha cerrado un triunfo que toda Francia dedica a su seleccionador, un Didier Deschamps que se ha ausentado del partido por la muerte reciente de su madre.