Schmid se impone a Tejada en la escapada de Belfort

El suizo Mauro Schmid (Jayco AIUIA) se ha apuntado la 13ª etapa del Tour de Francia, disputada entre Dole y Belfort sobre 205,8 kilómetros, al imponerse en una larga escapada en la que ha llegado a la meta junto al colombiano Harold Tejada (XDS Astana), a quien ha superado en el esprint final.

Es la segunda victoria en una gran vuelta del ciclista del Jayco, que ya había ganado en el Giro de Italia, en 2021.

En una jornada con protagonismo para Los Vosgos y para un Ballon d'Alsace, en la fuga se ha seleccionado la escapada que ha quedado en un mano a mano del helvético con Tejada, mientras que el también fugado Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) se ha aupado al podio de la general.

La larga fuga del día, integrada por cerca de 60 corredores y con nombres de primer nivel como Jasper Philipsen, Mads Pedersen, Biniam Girmay, Michael Valgren, Marc Hirschi, Julian Alaphilippe, Ben Healy, Alex Aranburu, Magnus Cort, Ion Izagirre o el propio Pidcock, h allegado a disponer de casi nueve minutos de ventaja sobre el pelotón.

En el histórico Ballon d'Alsace, Pidcock ha endurecido la subida con varios ataques que han reducido el grupo delantero a una decena de unidades, mientras el maillot verde Mads Pedersen (Lidl-Trek) ha firmado un esfuerzo titánico, primero para puntuar en el esprint intermedio y después para vaciarse al servicio de su equipo intentando defender la posición de Mattias Skjelmose en la general.

Ya en el descenso y camino de Belfort, Schmid y Tejada han lanzado el ataque definitivo a 16 kilómetros de meta y han abierto un hueco que ha resultado insalvable para el grupo perseguidor.