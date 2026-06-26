Ecuador da la sorpresa y Costa de Marfil avanza en el Grupo E, Países Bajos y Japón sellan su pase en el Grupo F, y Estados Unidos lidera el Grupo D
El Grupo E deja uno de los resultados más impactantes del torneo
Ecuador remontó y venció 2-1 a Alemania en un partido que empezó cuesta arriba desde el minuto 2, cuando Sané adelantó a los alemanes. Sin embargo, la reacción ecuatoriana fue inmediata con el empate de Nilson Angulo, y en la segunda parte Gonzalo Plata culminó la remontada con un gol decisivo tras un córner. Alemania, ya clasificada como primera, bajó el ritmo, mientras Ecuador firmó una de las victorias más importantes de su historia reciente.
En el otro encuentro del grupo, Costa de Marfil confirmó su fortaleza con un triunfo por 0-2 ante Curazao, gracias a un doblete de Nicolas Pépé. El conjunto africano controló el partido de principio a fin y aseguró el segundo puesto, mientras Curazao se despidió de su primera participación mundialista dejando una imagen competitiva.
Alemania finalizó líder, Costa de Marfil segunda, Ecuador tercera con opciones de continuar y Curazao cerró el grupo.
Países Bajos impone su jerarquía en el Grupo F
Países Bajos impuso su jerarquía al vencer 1-3 a Túnez en un partido prácticamente sentenciado en los primeros minutos. Un autogol de Skhiri y el tanto de Brian Brobbey encarrilaron el encuentro muy pronto. Aunque Túnez recortó distancias con Hazem Mastouri, Van Hecke sentenció el choque para los neerlandeses, que terminaron líderes del grupo con autoridad.
Por su parte, Japón empató 1-1 ante Suecia en un duelo muy táctico en Arlington. Maeda adelantó a los nipones en la segunda mitad, pero Elanga respondió rápidamente con un potente disparo desde fuera del área. El empate permitió a Japón asegurar la segunda posición, mientras Suecia quedó a la espera de posibles combinaciones como una de las mejores terceras.
Estados Unidos lidera el Grupo D
El Grupo D del Mundial 2026 terminó con Estados Unidos como líder con 6 puntos, pese a caer en su último partido ante Turquía (3-2), en un partido con alternativas constantes y un gol en el descuento que decidió el choque. El conjunto estadounidense había firmado una fase de grupos sólida en sus primeros encuentros, lo que le permitió mantener la primera posición final.
En el otro duelo decisivo, Australia logró un empate clave frente a Paraguay (0-0) que le aseguró la clasificación directa como segunda del grupo con 4 puntos. El equipo oceánico supo resistir en un partido exigente y consiguió el resultado necesario para avanzar.
Paraguay, por su parte, regresó a un Mundial tras 16 años y se despide de la fase de grupos a la espera de conocer si puede entrar como uno de los mejores terceros. El grupo se cerró con Estados Unidos primero, Australia segundo y Paraguay pendiente.
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La competición comenzará el 11 de junio, y se prolongará, en Estados Unidos, Canadá y México, hasta el 19 de julio, con la disputa de la final.
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Además, otras doce selecciones que terminarán en el tercer puesto lucharán por clasificación entre las ocho mejores de esa posición.
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Suiza ha vencido (2-1) a Canadá en la última jornada del grupo B gracias a otra buena actuación de Johan Manzambi y Rubén Vargas. Por su parte, Bosnia y Herzegovina, con goles de Kerim Alajbegovic, Ermin Mahmic y otro de Sultan Al-Brake en propia puerta, ha ganado a la Catar de Julen Lopetegi (3-1).
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