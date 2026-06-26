El Grupo E deja uno de los resultados más impactantes del torneo

Ecuador remontó y venció 2-1 a Alemania en un partido que empezó cuesta arriba desde el minuto 2, cuando Sané adelantó a los alemanes. Sin embargo, la reacción ecuatoriana fue inmediata con el empate de Nilson Angulo, y en la segunda parte Gonzalo Plata culminó la remontada con un gol decisivo tras un córner. Alemania, ya clasificada como primera, bajó el ritmo, mientras Ecuador firmó una de las victorias más importantes de su historia reciente.