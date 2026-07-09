Mbappé y Dembélé ponen a Francia en semifinales (2-0)
Con goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, Francia ha derrotado por 2-0 a Marruecos y ha avanzado a las semifinales del Mundial 2026 en las que se citará el 14 de julio en Dallas con el ganador del partido entre España y Bélgica.
Con su anotación en el minuto 60, Mbappé, a quien Bono le atajó un penalti a los 28, ha igualado hoy en Boston a Lionel Messi en la clasificación de goleadores del torneo, que ambos lideran con 8; y ha llegado a 20 dianas para ponerse a una del '10' argentino, que con 21 es el máximo artillero de los mundiales.
Les Bleus han sentenciado el marcador a los 66 minutos cuando Dembélé ha marcado el 2-0 y el quinto en su cuenta personal.
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