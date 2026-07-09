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Mbappé y Dembélé ponen a Francia en semifinales (2-0)

Los galos han derrotado con solvencia y un partido sobrio a Marruecos. Bono atajó un penalti a Mbappé en la primera parte, pero el delantero francés se vengó tras el descanso con su octavo gol en este mundial. Posteriormente, Dembélé ha certificado la victoria con su quinto gol del campeonato.
BOSTON (United States), 09/07/2026.- Kylian Mbappe of France (R) celebrates the 2-0 goal during the FIFA World Cup 2026 quarterfinals match France against Morocco, in Boston, Massachusetts, USA, 09 July 2026. (Francia, Marruecos) EFE/EPA/SARAH YENESEL

Mbappé celebra su gol, el tanto que ha abierto el marcador. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Frantziak 2-0 irabazi dio Marokori 2026ko Munduko Txapelketako final-laurdenetan
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AGENCIAS | EITB

Última actualización

Con goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, Francia ha derrotado por 2-0 a Marruecos y ha avanzado a las semifinales del Mundial 2026 en las que se citará el 14 de julio en Dallas con el ganador del partido entre España y Bélgica.

Con su anotación en el minuto 60, Mbappé, a quien Bono le atajó un penalti a los 28, ha igualado hoy en Boston a Lionel Messi en la clasificación de goleadores del torneo, que ambos lideran con 8; y ha llegado a 20 dianas para ponerse a una del '10' argentino, que con 21 es el máximo artillero de los mundiales.

Les Bleus han sentenciado el marcador a los 66 minutos cuando Dembélé ha marcado el 2-0 y el quinto en su cuenta personal.

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