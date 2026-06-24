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Suiza pasa como primera; Canadá es segunda, Bosnia es tercera y Catar cae eliminada

Suiza ha vencido (2-1) a Canadá en la última jornada del grupo B gracias a otra buena actuación de Johan Manzambi y Rubén Vargas. Por su parte, Bosnia y Herzegovina, con goles de Kerim Alajbegovic, Ermin Mahmic y otro de Sultan Al-Brake en propia puerta, ha ganado a la Catar de Julen Lopetegi (3-1).
SEATTLE (United States), 24/06/2026.- Players of Bosnia and Herzegovina celebrate the 2-0 goal during the FIFA World Cup 2026 group stage match Bosnia and Herzegovina against Qatar, in Seattle, Washington, USA, 24 June 2026. (Bosnia-Herzegovina, Catar) EFE/EPA/STEPHAN BRASHEAR

Los jugadores bosnios celebran uno de sus goles frente a Catar. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Suitza B multzoko lehen postuan sailkatu da; Kanada bigarren eta Bosnia hirugarren eta Qatar 2026ko Munduko Txapelketatik kanpo geratu da
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AGENCIAS | EITB

Última actualización

La selección de Suiza se ha clasificado para los dieciseisavos del final del Mundial 2026 como primera del grupo B, en el que Canadá también ha avanzado como segunda y Bosnia ha terminado como tercera, a la espera de si está entre las ocho mejores en el cómputo final de todos los cuartetos.

Suiza ha sumado siete puntos, tras su triunfo por 2-1 sobre Canadá, que ha sido segunda con cuatro; los mismos que Bosnia-Herzegovina, que acaba por detrás de la selección norteamericana por tener peor diferencia general de goles.

Catar, dirigida por el asteasuarra Julen Lopetegi y derrotada este miércoles por el conjunto balcánico por 3-1, ha finalizado última y queda matemáticamente eliminada.

Suiza ha vencido (2-1) a Canadá este miércoles gracias a otra buena actuación de Johan Manzambi y Rubén Vargas. La anfitriona ha perdido el duelo directo para defender el liderato y seguir jugando ante su público en Vancouver, una celebración amarga de su histórica clasificación.

Vargas y Manzambi, revulsivos contra Bosnia la jornada anterior, han firmado los goles en la reanudación que han dado la cabeza a una Suiza que jugará contra una tercera, cumpliendo a su tradición de pasar la fase inicial (seis de sus últimos siete torneos).

Por su parte, Bosnia y Herzegovina, con goles de Kerim Alajbegovic, Ermin Mahmic y otro de Sultan Al-Brake en propia puerta, ha ganado a Catar, que ha recortado distancias por medio de Hassan Alhaydos.

Suiza, como primera de su cuarteto, jugará los dieciseisavos de final el viernes 3 de julio frente a un tercero (la combinación incluye los grupos E, F, G, I o J) en Vancouver, mientras que Canadá, como segunda, se enfrentará el domingo 28 de junio al segundo del A (pueden ser Corea del Sur, República Checa o Sudáfrica) en Los Ángeles.

La clasificación de Bosnia queda pendiente de estar entre los ocho mejores terceros de todos los grupos. Sus cuatro puntos, con una diferencia de goles de -1, mantienen aún en el aire su pase, a expensas del desarrollo del resto de partidos de la tercera jornada.

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