La selección de Suiza se ha clasificado para los dieciseisavos del final del Mundial 2026 como primera del grupo B, en el que Canadá también ha avanzado como segunda y Bosnia ha terminado como tercera, a la espera de si está entre las ocho mejores en el cómputo final de todos los cuartetos.

Suiza ha sumado siete puntos, tras su triunfo por 2-1 sobre Canadá, que ha sido segunda con cuatro; los mismos que Bosnia-Herzegovina, que acaba por detrás de la selección norteamericana por tener peor diferencia general de goles.

Catar, dirigida por el asteasuarra Julen Lopetegi y derrotada este miércoles por el conjunto balcánico por 3-1, ha finalizado última y queda matemáticamente eliminada.

Suiza ha vencido (2-1) a Canadá este miércoles gracias a otra buena actuación de Johan Manzambi y Rubén Vargas. La anfitriona ha perdido el duelo directo para defender el liderato y seguir jugando ante su público en Vancouver, una celebración amarga de su histórica clasificación.

Vargas y Manzambi, revulsivos contra Bosnia la jornada anterior, han firmado los goles en la reanudación que han dado la cabeza a una Suiza que jugará contra una tercera, cumpliendo a su tradición de pasar la fase inicial (seis de sus últimos siete torneos).

Por su parte, Bosnia y Herzegovina, con goles de Kerim Alajbegovic, Ermin Mahmic y otro de Sultan Al-Brake en propia puerta, ha ganado a Catar, que ha recortado distancias por medio de Hassan Alhaydos.

Suiza, como primera de su cuarteto, jugará los dieciseisavos de final el viernes 3 de julio frente a un tercero (la combinación incluye los grupos E, F, G, I o J) en Vancouver, mientras que Canadá, como segunda, se enfrentará el domingo 28 de junio al segundo del A (pueden ser Corea del Sur, República Checa o Sudáfrica) en Los Ángeles.

La clasificación de Bosnia queda pendiente de estar entre los ocho mejores terceros de todos los grupos. Sus cuatro puntos, con una diferencia de goles de -1, mantienen aún en el aire su pase, a expensas del desarrollo del resto de partidos de la tercera jornada.