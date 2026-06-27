España manda en su grupo, Uruguay cae eliminado y Cabo Verde firma una clasificación histórica en el Mundial
La selección española ha derrotado a Uruguay (0-1) y asegura la primera plaza del Grupo H, mientras Cabo Verde ha hecho historia al clasificarse para los dieciseisavos de final en su primer Mundial. Bélgica y Egipto también han sellado su pase en el Grupo G, en la última jornada de la fase de grupos.
España continúa avanzando con paso firme en el Mundial 2026 tras conseguir la primera plaza del Grupo H. La selección dirigida por Luis de la Fuente derrotó a Uruguay por 0-1 en un encuentro muy trabajado.
El único gol del partido lo marcó Álex Baena, aprovechando un error del portero Muslera durante la primera parte.
El encuentro fue muy disputado y físico. La Roja tuvo dificultades para generar ocasiones claras, con una circulación de balón lenta y poca influencia de jugadores como Lamine Yamal o Pedri. Uruguay, dirigida por Marcelo Bielsa, planteó un partido muy intenso, con presión alta y una fuerte batalla en el centro del campo.
En la segunda mitad, el choque se volvió aún más exigente, con numerosas disputas y pocas ocasiones de gol. España tuvo opciones para sentenciar, pero no estuvo acertada en el último pase. Uruguay apretó hasta el final en busca del empate, que le habría permitido seguir con vida, pero no lo consiguió y quedó eliminada.
Pese a no ofrecer su mejor versión, España supo resistir, aprovechar su oportunidad y asegurar la victoria, aunque dejando algunas dudas en su juego.
Mientras tanto, Cabo Verde vivió una jornada histórica. La selección africana consiguió clasificarse para los dieciseisavos de final en su primera Copa del Mundo después de empatar 0-0 contra Arabia Saudí. El equipo dirigido por Bubista terminó invicto la fase de grupos y logró superar a rivales de gran nivel, confirmando que es una de las grandes revelaciones del campeonato.
En el Grupo G, Bélgica reaccionó en el momento clave. Después de dos empates, los belgas consiguieron su primera victoria del torneo con una goleada por 1-5 frente a Nueva Zelanda. Leandro Trossard lideró el triunfo con dos goles, mientras que Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku también aparecieron para cerrar una actuación convincente.
Por su parte, Egipto aseguró su clasificación tras empatar 1-1 ante Irán. El partido tuvo emoción hasta el final, ya que los iraníes rozaron la victoria en los últimos minutos, pero el VAR anuló un gol por fuera de juego y un remate al larguero evitó la remontada. Egipto terminó segundo del grupo, mientras Irán deberá esperar para conocer si entra entre las mejores terceras selecciones.
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Calendario, resultados y clasificaciones del Mundial de fútbol de 2026
La competición comenzará el 11 de junio, y se prolongará, en Estados Unidos, Canadá y México, hasta el 19 de julio, con la disputa de la final.
Ecuador da la sorpresa y Costa de Marfil avanza en el Grupo E, Países Bajos y Japón sellan su pase en el Grupo F, y Estados Unidos lidera el Grupo D
El Mundial 2026 vivió una jornada decisiva con el cierre de los grupos E, F y D. Ecuador logró una victoria histórica ante Alemania, mientras Costa de Marfil aseguró su clasificación con autoridad en el Grupo E. En el Grupo F, Países Bajos y Japón confirmaron su pase a la siguiente ronda, y en el Grupo D, Estados Unidos terminó como líder pese a su derrota ante Turquía. Por su parte, Australia consiguió un empate clave ante Paraguay (0-0), resultado que le permitió sellar su clasificación directa.
Doce selecciones ya se han clasificado y siete están eliminadas
Además, otras doce selecciones que terminarán en el tercer puesto lucharán por clasificación entre las ocho mejores de esa posición.
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