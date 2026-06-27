MUNDIAL 2026
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España manda en su grupo, Uruguay cae eliminado y Cabo Verde firma una clasificación histórica en el Mundial

La selección española ha derrotado a Uruguay (0-1) y asegura la primera plaza del Grupo H, mientras Cabo Verde ha hecho historia al clasificarse para los dieciseisavos de final en su primer Mundial. Bélgica y Egipto también han sellado su pase en el Grupo G, en la última jornada de la fase de grupos.

AME4977. GUADALAJARA (MÉXICO), 26/06/2026.- Álex Baena de España celebra un gol este viernes, previo a un partido del grupo H del Mundial de la FIFA 2026 entre Uruguay y España en el estadio Akron en Guadalajara (México). EFE/ Alex Cruz
Álex Baena celebra el gol marcado. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Espainiak bere multzoko lidergoa eskuratu du, Uruguai kanpoan geratu da, eta Cabo Verdek historia egin du Munduko Txapelketan
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L. U. G. | KIROLAK EITB

Última actualización

España continúa avanzando con paso firme en el Mundial 2026 tras conseguir la primera plaza del Grupo H. La selección dirigida por Luis de la Fuente derrotó a Uruguay por 0-1 en un encuentro muy trabajado.

El único gol del partido lo marcó Álex Baena, aprovechando un error del portero Muslera durante la primera parte.

El encuentro fue muy disputado y físico. La Roja tuvo dificultades para generar ocasiones claras, con una circulación de balón lenta y poca influencia de jugadores como Lamine Yamal o Pedri. Uruguay, dirigida por Marcelo Bielsa, planteó un partido muy intenso, con presión alta y una fuerte batalla en el centro del campo.

 

En la segunda mitad, el choque se volvió aún más exigente, con numerosas disputas y pocas ocasiones de gol. España tuvo opciones para sentenciar, pero no estuvo acertada en el último pase. Uruguay apretó hasta el final en busca del empate, que le habría permitido seguir con vida, pero no lo consiguió y quedó eliminada.

Pese a no ofrecer su mejor versión, España supo resistir, aprovechar su oportunidad y asegurar la victoria, aunque dejando algunas dudas en su juego.

 

Mientras tanto, Cabo Verde vivió una jornada histórica. La selección africana consiguió clasificarse para los dieciseisavos de final en su primera Copa del Mundo después de empatar 0-0 contra Arabia Saudí. El equipo dirigido por Bubista terminó invicto la fase de grupos y logró superar a rivales de gran nivel, confirmando que es una de las grandes revelaciones del campeonato.

En el Grupo G, Bélgica reaccionó en el momento clave. Después de dos empates, los belgas consiguieron su primera victoria del torneo con una goleada por 1-5 frente a Nueva Zelanda. Leandro Trossard lideró el triunfo con dos goles, mientras que Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku también aparecieron para cerrar una actuación convincente.

Por su parte, Egipto aseguró su clasificación tras empatar 1-1 ante Irán. El partido tuvo emoción hasta el final, ya que los iraníes rozaron la victoria en los últimos minutos, pero el VAR anuló un gol por fuera de juego y un remate al larguero evitó la remontada. Egipto terminó segundo del grupo, mientras Irán deberá esperar para conocer si entra entre las mejores terceras selecciones.

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