España manda en su grupo, Uruguay cae eliminado y Cabo Verde firma una clasificación histórica en el Mundial

España continúa avanzando con paso firme en el Mundial 2026 tras conseguir la primera plaza del Grupo H. La selección dirigida por Luis de la Fuente derrotó a Uruguay por 0-1 en un encuentro muy trabajado.

El único gol del partido lo marcó Álex Baena, aprovechando un error del portero Muslera durante la primera parte.

El encuentro fue muy disputado y físico. La Roja tuvo dificultades para generar ocasiones claras, con una circulación de balón lenta y poca influencia de jugadores como Lamine Yamal o Pedri. Uruguay, dirigida por Marcelo Bielsa, planteó un partido muy intenso, con presión alta y una fuerte batalla en el centro del campo.