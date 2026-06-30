Un gol de Erling Haaland, en el minuto 86 y casi en su única acción de peligro, ha deshecho el empate ante Costa de Marfil, ha dado la victoria a Noruega y la ha enviado al Metlife, donde aguarda la selección brasileña.

Apenas había aparecido, pero tiene don. Como dijo la víspera su entrenador, Stale Solbakken, tiene la intuición de dónde puede estar el gol. Después de un partido muy flojo, ha encontrado el balón decisivo cuando ya no había tiempo para que Costa de Marfil reaccionase. Un pase de Patrick Berg que el atacante del City no ha tenido más que empujar a la red.

Marfileños y noruegos han ofrecido un flojo partido. Desordenados y con más errores que aciertos, que ha acabado resolviendo la eficacia de Haaland.