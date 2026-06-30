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La eficacia de Haaland decide en la recta final, clasifica a Noruega y apea a Costa de Marfil (1-2)

El habilidoso Antonio Nusa ha adelantado a los noruegos antes del descanso con un gran gol, pero Amad Diallo ha empatado la contienda en el minuto 75 con otro gran tanto. El partido se encaminaba a la prórroga, pero ha aparecido Haaland para deshacer la igualada en el 86.
ARLINGTON (EEUU), 30/06/2026.- El delantero de Noruega Erling Haaland (d) celebra tras anotar el segundo gol de su equipo durante el partido de eliminatoria del Mundial 2026 que disputan las selecciones nacionales de Costa de Marfil y Noruega este martes, en el AT&T Stadium de Arlington, Texas (EEUU). EFE/ Mariscal
Los noruegos celebran el decisivo gol de Haaland en los minutos finales. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Norvegiak 1-2 gainditu du Boli Kosta Munduko Txapelketako final-hamaseirenetan
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AGENCIAS | EITB

Última actualización

Un gol de Erling Haaland, en el minuto 86 y casi en su única acción de peligro, ha deshecho el empate ante Costa de Marfil, ha dado la victoria a Noruega y la ha enviado al Metlife, donde aguarda la selección brasileña.

Apenas había aparecido, pero tiene don. Como dijo la víspera su entrenador, Stale Solbakken, tiene la intuición de dónde puede estar el gol. Después de un partido muy flojo, ha encontrado el balón decisivo cuando ya no había tiempo para que Costa de Marfil reaccionase. Un pase de Patrick Berg que el atacante del City no ha tenido más que empujar a la red.

Marfileños y noruegos han ofrecido un flojo partido. Desordenados y con más errores que aciertos, que ha acabado resolviendo la eficacia de Haaland.

Anulado Haaland, Noruega ha encontrado la solución antes del descanso en el habilidoso Antonio Nusa, que se ha inventado un gran gol, tras regatear al borde de área y lanzar con rosca lejos del alcance de Yahia Fofana (m.39). Mayor eficacia imposible.

Ha podido empatar el conjunto de Faé al inicio del segundo tiempo, con un balón que le ha caído en el lateral del área a Nicolas Pepé, pero el jugador del Villarreal se ha encontrado con Orland Nyland, que ha rechazado con las piernas.

La ha tenido también Torbjorn Heggem, a placer tras un córner peinado por Sorloth, pero el balón lo sacó bajo palos la defensa marfileña (m.66) y, en un partido entregado a las acciones individuales, la entrada al campo de Amad Diallo ha sido decisiva.

Porque el jugador del Manchester United, como en la primera parte Nusa, se ha inventado un gol con una incursión por la banda derecha, un regate y un disparo cruzado (m.75). Otro gran tanto para equilibrar un partido que se encaminaba a la prórroga.

Pero en ese territorio, el de la incertidumbre, reina Haaland. Y el gigante noruego no ha fallado la que tuvo, ha marcado su quinto gol en el torneo y ha enviado a su equipo rumbo al Metlife, donde Brasil deberá tomar nota.

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