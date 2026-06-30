La eficacia de Haaland decide en la recta final, clasifica a Noruega y apea a Costa de Marfil (1-2)
Un gol de Erling Haaland, en el minuto 86 y casi en su única acción de peligro, ha deshecho el empate ante Costa de Marfil, ha dado la victoria a Noruega y la ha enviado al Metlife, donde aguarda la selección brasileña.
Apenas había aparecido, pero tiene don. Como dijo la víspera su entrenador, Stale Solbakken, tiene la intuición de dónde puede estar el gol. Después de un partido muy flojo, ha encontrado el balón decisivo cuando ya no había tiempo para que Costa de Marfil reaccionase. Un pase de Patrick Berg que el atacante del City no ha tenido más que empujar a la red.
Marfileños y noruegos han ofrecido un flojo partido. Desordenados y con más errores que aciertos, que ha acabado resolviendo la eficacia de Haaland.
Anulado Haaland, Noruega ha encontrado la solución antes del descanso en el habilidoso Antonio Nusa, que se ha inventado un gran gol, tras regatear al borde de área y lanzar con rosca lejos del alcance de Yahia Fofana (m.39). Mayor eficacia imposible.
Ha podido empatar el conjunto de Faé al inicio del segundo tiempo, con un balón que le ha caído en el lateral del área a Nicolas Pepé, pero el jugador del Villarreal se ha encontrado con Orland Nyland, que ha rechazado con las piernas.
La ha tenido también Torbjorn Heggem, a placer tras un córner peinado por Sorloth, pero el balón lo sacó bajo palos la defensa marfileña (m.66) y, en un partido entregado a las acciones individuales, la entrada al campo de Amad Diallo ha sido decisiva.
Porque el jugador del Manchester United, como en la primera parte Nusa, se ha inventado un gol con una incursión por la banda derecha, un regate y un disparo cruzado (m.75). Otro gran tanto para equilibrar un partido que se encaminaba a la prórroga.
Pero en ese territorio, el de la incertidumbre, reina Haaland. Y el gigante noruego no ha fallado la que tuvo, ha marcado su quinto gol en el torneo y ha enviado a su equipo rumbo al Metlife, donde Brasil deberá tomar nota.
Te puede interesar
Calendario, resultados y clasificaciones del Mundial de fútbol de 2026
La competición comenzará el 11 de junio, y se prolongará, en Estados Unidos, Canadá y México, hasta el 19 de julio, con la disputa de la final.
Paraguay y Marruecos pasan a octavos, tras ganar en los penaltis
La selección de Paraguay venció a Alemania 3-4 en la tanda de penaltis; mientras que el combinado marroquí se impuso a Países Bajos 2-3, también en los penaltis.
Casemiro y Martinelli resucitan a Brasil ante Japón (2-1)
Japón ha saboreado una hazaña para la historia cuando se ha adelantado de la mano de Kaishu Sano a la media hora, pero Brasil, con un enorme sufrimiento, ha conseguido dar la vuelta al marcador en la segunda mitad.
Eustaquio clasifica a Canadá en el minuto 93, al ganar a Sudáfrica (0-1)
Canadá, por primera vez en octavos de la competición, se medirá al ganador del choque entre Marruecos y Países Bajos.
Inglaterra cumple, Argentina domina y Portugal complica su camino en un Mundial 2026 que ya define cruces
La fase de grupos del Mundial 2026 se cerró con actuaciones destacadas y alguna decepción. Inglaterra, Argentina, Colombia y Croacia sellaron su clasificación, mientras Portugal terminó segunda y afrontará un camino más exigente en las eliminatorias. El torneo entra ahora en su fase decisiva con los dieciseisavos ya definidos.
España manda en su grupo, Uruguay cae eliminado y Cabo Verde firma una clasificación histórica en el Mundial
La selección española ha derrotado a Uruguay (0-1) y asegura la primera plaza del Grupo H, mientras Cabo Verde ha hecho historia al clasificarse para los dieciseisavos de final en su primer Mundial. Bélgica y Egipto también han sellado su pase en el Grupo G, en la última jornada de la fase de grupos.
Dembelé asegura el primer puesto para Francia ante Noruega (1-4) y Senegal sueña con la clasificación tras golear a Irak (5-0)
Un hat trick del actual Balón de Oro y otro gol de Doué dan el triunfo a los galos frente a los vikingos, mientras que los africanos son optimistas de cara a su futuro a pesar de que tienen que esperar a que se completen todos los grupos.
Ecuador da la sorpresa y Costa de Marfil avanza en el Grupo E, Países Bajos y Japón sellan su pase en el Grupo F, y Estados Unidos lidera el Grupo D
El Mundial 2026 vivió una jornada decisiva con el cierre de los grupos E, F y D. Ecuador logró una victoria histórica ante Alemania, mientras Costa de Marfil aseguró su clasificación con autoridad en el Grupo E. En el Grupo F, Países Bajos y Japón confirmaron su pase a la siguiente ronda, y en el Grupo D, Estados Unidos terminó como líder pese a su derrota ante Turquía. Por su parte, Australia consiguió un empate clave ante Paraguay (0-0), resultado que le permitió sellar su clasificación directa.
Doce selecciones ya se han clasificado y siete están eliminadas
Además, otras doce selecciones que terminarán en el tercer puesto lucharán por clasificación entre las ocho mejores de esa posición.