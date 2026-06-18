República Checa y Sudáfrica empatan y se jugarán todo en el último partido del grupo (1-1)
La República Checa, con un gol de Michal Sadilek a los seis minutos, y Sudáfrica, con un tanto de penalti de Teboho Mokoena a los 83, han empatado en Atlanta (1-1) en la segunda jornada del Grupo A del Mundial.
Con este resultado, tras dos partidos disputados, Sudáfrica, que perdió en la primera jornada con México, se mantiene colista con un punto y República Checa, que cayó con Corea del Sur, es tercera también con un punto.
México y Corea del Sur, a la espera de su enfrentamiento directo este jueves, suman tres puntos y son primero y segundo, respectivamente.
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La competición comenzará el 11 de junio, y se prolongará, en Estados Unidos, Canadá y México, hasta el 19 de julio, con la disputa de la final.
Inglaterra, Ghana y Colombia cierran con victoria la primera jornada de la fase de grupos del Mundial
En el grupo L, Inglaterra ha ganado, por 4-2, a Croacia, y Ghana, con Iñaki Williams en el banquillo, ha derrotado, 1-0, a Panamá; en el grupo K, Colombia ha superado, por 1-3, a Uzbekistán. El jueves y en la madrugada del viernes, arranca la segunda jornada del Campeonato del Mundo, con los partidos de los grupos A y B.
Portugal y Cristiano no pueden en su estreno con la rocosa RD Congo (1-1)
Un gol de cabeza al borde del descanso de Yoane Wissa para la República Democrática de Congo ha frustrado a la selección portuguesa. El gol del conjunto luso lo había marcado Joao Neves, también con la testa, en el minuto 6 del duelo disputado en Houston.
Leo Messi empata con Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de los Mundiales
El futbolista de la selección de Argentina, con los tres tantos que ha marcado, este miércoles, ante Argelia, ya lleva 16, en los seis Campeonatos del Mundo que ha disputado en su carrera. A punto de cumplir 39 años, Messi tiene al menos dos partidos más, contra Austria y Jordania, para superar a Klose.
Argentina, con tres goles de Messi, supera a Argelia (3-0), Noruega gana ante Irak (1-4), y Austria derrota a Jordania (3-1), en el Mundial
Leo Messi ha hecho historia, en el debut de la vigente campeona, ya que, con sus tres tantos, ha igualado al alemán Miroslav Klose como máximo goleador histórico Campeonato del Mundo; en el partido Irak-Noruega, Erling Haaland ha marcado dos goles.
Los goles de Mbappé y Barcola dan la victoria a Francia ante una buena Senegal, que tuvo sus oportunidades (3-1)
En el minuto 94, Ibrahim Mbaye ha anotado el único gol de Senegal, el 2-1 entonces, pero Mbappé ha respondido de inmediato en la siguiente jugada para sellar el triunfo galo, y convertirse en el máximo goleador de la historia de Francia.
Arabia Saudita y Uruguay (1-1) e Irán y Nueva Zelanda (2-2) arrancan con empate en el Mundial
En los grupos H y G, la igualdad, tras la primera jornada del campeonato, es máxima, porque las cuatro selecciones de cada uno de esos grupos cuentan con un punto. En los partidos de la madrugada del martes, Uruguay ha empatado en el tramo final el choque ante Arabia Saudita, e Irán ha igualado en dos ocasiones los goles de Nueva Zelanda.
España se estrella contra la gran defensa de Cabo Verde en su estreno mundialista (0-0)
Unai Simón, Laporte y Oyarzabal han jugado de inicio, y Merino y Nico Williams han saltado al verde en la segunda parte. Por otro lado, Bélgica ha empatado 1-1 contra Egipto, que sigue sin ganar en su historia en los Mundiales.
Túnez destituye a su seleccionador tras perder 5-1 contra Suecia en la primera jornada
El técnico Sabri Lamouchi, que llegó al cargo en enero de 2026 en sustitución de Sami Trabelsi, también despedido tras la eliminación en la Copa África, ha dirigido a los Leones de Cartago en tan solo cinco partidos, con un balance de una victoria (1-0 ante Haití), un empate y tres derrotas.