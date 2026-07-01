Kane rescata a Inglaterra en una trabajada victoria ante RD Congo (2-1) y se cita con México en octavos
El capitán Harry Kane ha rescatado este miércoles a Inglaterra de una inesperada decepción en dieciseisavos de final del Mundial ante República Democrática del Congo con un doblete en el tramo final con el que los de Thomas Tuchel han logrado responder al tanto inicial del rival e imponerse por 2-1 para citarse el 5 de julio con México en el Azteca en octavos de final.
Congo ha salido más desacomplejada de lo que se esperaba, alineando cuatro centrales y no cinco, y no le ha hecho ascos a llevar el peso del juego de inicio.
Antes de que Inglaterra pudiera decidir si la batuta se la iba a entregar o no a los de Desabre, un balón largo que buscó la espalda de los centrales ha acabado en los pies de Cipenga en el costado izquierdo del área, después de que ni Wissa ni Spence lo interceptaran.
El ex jugador del Castellón y ahora en el Almería ha fusilado raso y por el palo corto a un Pickford que ha podido hacer más y así los ingleses se han encontrado con su primer marcador en contra en este Mundial y un mal precedente histórico; desde la final de 1966 nunca Inglaterra había logrado volver ganar un partido mundialista de eliminatorias si encajaba primero. El consuelo es que quedaban 83 minutos por delante.
Los siguientes 15 minutos han sido un inventario de ansiedad inglesa, que recuperaron el foco con la pausa de hidratación y antes de la media hora han logrado inquietar cuando Rice ha encontrado en el corazón del área a un Bellingham cuyo cabezazo ha exigido la primera de la que serían varias atajadas espectaculares de Mpasi.
Los pupilos de Tuchel han generado otra gran ocasión, pero un defensor ha sacado bajo palos el remate de Rashford. Eran los mejores minutos de los 'Three lions', que aun así seguían blandos en la presión sin balón. En esas ha llegado otro susto, cuando Wan-Bissaka ha dejado a Wissa con toda la portería abierta y el del Newcastle la ha mandado al palo.
Segundos después, con la afición inglesa aún al borde del infarto, un balón filtrado ha citado a Kane con el portero africano y el capitán inglés ha caído en el área al notar contacto de Mpasi. El colegiado jordano y el VAR han decretado que el máximo goleador de la historia inglesa se había dejado caer.
Aún hubo tiempo antes del descanso para que el arquero congoleño se luciera dos veces más, primero ante otro cabezazo franco de Bellingham y después un zapatazo a bocajarro de Kane tras un saque de esquina.
La reanudación ha arrancado de manera similar, con el meta del Le Havre francés salvando un zurdazo de Bellingham que se ha envenenado tras golpear en Wan-Bisakka.
Con más gente metida en el área congolesa, la estrategia inglesa de colgar balones al área finalmente funcionó, al cabecear a gol Kane un envío de Gordon con un cuarto de hora por jugarse.
Inglaterra se ha mantenido voluntariosa mientras el cansancio empezaba a aflorar en los congoleños, que a cinco del final le han cedido un pasillo a Bellingham para que pisara área en el costado izquierdo.
Su remate lo ha repelido una vez más Mpasi, pero la segunda jugada ha acabado en los pies de Kane, que se fabricó solo el espacio en la frontal para lanzar un zambombazo que se ha estampado en el techo de la red ante la mirada del arquero congoleño. El capitán inglés ha seguido agrandando hoy su leyenda con otros dos tantos (ya suma cinco en este Mundial).
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