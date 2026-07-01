El capitán Harry Kane ha rescatado este miércoles a Inglaterra de una inesperada decepción en dieciseisavos de final del Mundial ante República Democrática del Congo con un doblete en el tramo final con el que los de Thomas Tuchel han logrado responder al tanto inicial del rival e imponerse por 2-1 para citarse el 5 de julio con México en el Azteca en octavos de final.

Congo ha salido más desacomplejada de lo que se esperaba, alineando cuatro centrales y no cinco, y no le ha hecho ascos a llevar el peso del juego de inicio.

Antes de que Inglaterra pudiera decidir si la batuta se la iba a entregar o no a los de Desabre, un balón largo que buscó la espalda de los centrales ha acabado en los pies de Cipenga en el costado izquierdo del área, después de que ni Wissa ni Spence lo interceptaran.

El ex jugador del Castellón y ahora en el Almería ha fusilado raso y por el palo corto a un Pickford que ha podido hacer más y así los ingleses se han encontrado con su primer marcador en contra en este Mundial y un mal precedente histórico; desde la final de 1966 nunca Inglaterra había logrado volver ganar un partido mundialista de eliminatorias si encajaba primero. El consuelo es que quedaban 83 minutos por delante.