México se clasifica y Canadá hace historia con una goleada en el Mundial 2026

México y Canadá vivieron una jornada histórica en la Copa Mundial de la FIFA 2026. La selección mexicana se convirtió en la primera clasificada para los dieciseisavos de final tras superar a Corea del Sur por 1-0 en el Estadio Akron de Zapopan, mientras que Canadá consiguió su primer triunfo en un Mundial al golear 6-0 a Catar en Vancouver.

El duelo entre México y Corea del Sur comenzó con dominio local. Roberto Alvarado y Brian Gutiérrez avisaron con disparos desde fuera del área, aunque el portero surcoreano Seung-gyu Kim respondió con seguridad. Corea tuvo su mejor oportunidad en la primera parte con una acción de Heung-min Son, cuyo intento de vaselina fue despejado casi sobre la línea por Edson Álvarez.

La segunda mitad trajo el único gol del encuentro. En el minuto 50, un centro de Julián Quiñones provocó un error defensivo de Corea del Sur y Luis Romo aprovechó el rechace para marcar a puerta vacía. Los asiáticos buscaron el empate hasta el final, pero Raúl Rangel salvó a México con varias intervenciones decisivas.

Con esta victoria, México suma seis puntos y lidera el Grupo A, mientras que Corea del Sur queda con tres puntos.