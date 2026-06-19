México se clasifica y Canadá hace historia con una goleada en el Mundial 2026
México y Canadá vivieron una jornada histórica en la Copa Mundial de la FIFA 2026. La selección mexicana se convirtió en la primera clasificada para los dieciseisavos de final tras superar a Corea del Sur por 1-0 en el Estadio Akron de Zapopan, mientras que Canadá consiguió su primer triunfo en un Mundial al golear 6-0 a Catar en Vancouver.
El duelo entre México y Corea del Sur comenzó con dominio local. Roberto Alvarado y Brian Gutiérrez avisaron con disparos desde fuera del área, aunque el portero surcoreano Seung-gyu Kim respondió con seguridad. Corea tuvo su mejor oportunidad en la primera parte con una acción de Heung-min Son, cuyo intento de vaselina fue despejado casi sobre la línea por Edson Álvarez.
La segunda mitad trajo el único gol del encuentro. En el minuto 50, un centro de Julián Quiñones provocó un error defensivo de Corea del Sur y Luis Romo aprovechó el rechace para marcar a puerta vacía. Los asiáticos buscaron el empate hasta el final, pero Raúl Rangel salvó a México con varias intervenciones decisivas.
Con esta victoria, México suma seis puntos y lidera el Grupo A, mientras que Corea del Sur queda con tres puntos.
En Vancouver, Canadá protagonizó una noche histórica al derrotar por 6-0 a Catar. El conjunto dirigido por Jesse Marsch mostró una gran presión ofensiva desde el inicio y encontró pronto el camino del gol. Cyle Larin abrió el marcador en el minuto 15 y Jonathan David amplió la ventaja antes del descanso con dos tantos.
La expulsión de Homam Ahmed dejó a Catar con diez jugadores y permitió a Canadá controlar todavía más el partido. En la segunda parte llegaron más goles: Nathan Saliba marcó tras una falta directa, un gol en propia puerta de Mohammad Al Mannai puso el 5-0 y Jonathan David completó su triplete en el tiempo añadido.
La nota negativa de la noche fue la lesión de Ismael Koné, que tuvo que abandonar el campo en camilla tras una dura entrada de Madibo. El centrocampista canadiense fue trasladado a un hospital de Vancouver para evaluar el alcance de la lesión.
Canadá, que llegó al torneo sin victorias en sus anteriores participaciones mundialistas, ya suma un triunfo, una goleada y cuatro puntos en el Grupo B. Catar, por su parte, sufrió una dura derrota después del empate conseguido en su estreno.
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La competición comenzará el 11 de junio, y se prolongará, en Estados Unidos, Canadá y México, hasta el 19 de julio, con la disputa de la final.
Suiza desatasca el partido ante Bosnia (4-1) y República Checa y Sudáfrica firman tablas (1-1)
Suiza ha ganado el duelo ante Bosnia con un doblete de Johan Mamzambi y otros dos de Rubén Vargas y Granit Xhaka. La República Checa, con un gol de Michal Sadilek a los seis minutos, y Sudáfrica, con un tanto de penalti de Teboho Mokoena a los 83, han empatado en Atlanta.
Inglaterra, Ghana y Colombia cierran con victoria la primera jornada de la fase de grupos del Mundial
En el grupo L, Inglaterra ha ganado, por 4-2, a Croacia, y Ghana, con Iñaki Williams en el banquillo, ha derrotado, 1-0, a Panamá; en el grupo K, Colombia ha superado, por 1-3, a Uzbekistán. El jueves y en la madrugada del viernes, arranca la segunda jornada del Campeonato del Mundo, con los partidos de los grupos A y B.
Portugal y Cristiano no pueden en su estreno con la rocosa RD Congo (1-1)
Un gol de cabeza al borde del descanso de Yoane Wissa para la República Democrática de Congo ha frustrado a la selección portuguesa. El gol del conjunto luso lo había marcado Joao Neves, también con la testa, en el minuto 6 del duelo disputado en Houston.
Leo Messi empata con Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de los Mundiales
El futbolista de la selección de Argentina, con los tres tantos que ha marcado, este miércoles, ante Argelia, ya lleva 16, en los seis Campeonatos del Mundo que ha disputado en su carrera. A punto de cumplir 39 años, Messi tiene al menos dos partidos más, contra Austria y Jordania, para superar a Klose.
Argentina, con tres goles de Messi, supera a Argelia (3-0), Noruega gana ante Irak (1-4), y Austria derrota a Jordania (3-1), en el Mundial
Leo Messi ha hecho historia, en el debut de la vigente campeona, ya que, con sus tres tantos, ha igualado al alemán Miroslav Klose como máximo goleador histórico Campeonato del Mundo; en el partido Irak-Noruega, Erling Haaland ha marcado dos goles.
Los goles de Mbappé y Barcola dan la victoria a Francia ante una buena Senegal, que tuvo sus oportunidades (3-1)
En el minuto 94, Ibrahim Mbaye ha anotado el único gol de Senegal, el 2-1 entonces, pero Mbappé ha respondido de inmediato en la siguiente jugada para sellar el triunfo galo, y convertirse en el máximo goleador de la historia de Francia.
Arabia Saudita y Uruguay (1-1) e Irán y Nueva Zelanda (2-2) arrancan con empate en el Mundial
En los grupos H y G, la igualdad, tras la primera jornada del campeonato, es máxima, porque las cuatro selecciones de cada uno de esos grupos cuentan con un punto. En los partidos de la madrugada del martes, Uruguay ha empatado en el tramo final el choque ante Arabia Saudita, e Irán ha igualado en dos ocasiones los goles de Nueva Zelanda.
España se estrella contra la gran defensa de Cabo Verde en su estreno mundialista (0-0)
Unai Simón, Laporte y Oyarzabal han jugado de inicio, y Merino y Nico Williams han saltado al verde en la segunda parte. Por otro lado, Bélgica ha empatado 1-1 contra Egipto, que sigue sin ganar en su historia en los Mundiales.