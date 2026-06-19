MUNDIAL 2026
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México se clasifica y Canadá hace historia con una goleada en el Mundial 2026

Los mexicanos se convierten en la primera selección en alcanzar los dieciseisavos tras vencer a Corea del Sur (1-0), mientras Canadá logra su primera victoria mundialista con un contundente 6-0 ante Catar en una noche marcada por la lesión de Ismael Koné.
GR5085. GUADALAJARA (MÉXICO), 18/06/2026.- Jugadores de México celebran este jueves, al finalizar un partido del grupo A del Mundial de la FIFA 2026 entre México y Corea del Sur, en el estadio Akron en Guadalajara (México). EFE/ Francisco Guasco
La selección de México celebra la victoria. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Mexiko sailkatu da, eta Kanadak historia egin du 2026ko Munduko Txapelketan
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KIROLAK EITB

Última actualización

México y Canadá vivieron una jornada histórica en la Copa Mundial de la FIFA 2026. La selección mexicana se convirtió en la primera clasificada para los dieciseisavos de final tras superar a Corea del Sur por 1-0 en el Estadio Akron de Zapopan, mientras que Canadá consiguió su primer triunfo en un Mundial al golear 6-0 a Catar en Vancouver.

El duelo entre México y Corea del Sur comenzó con dominio local. Roberto Alvarado y Brian Gutiérrez avisaron con disparos desde fuera del área, aunque el portero surcoreano Seung-gyu Kim respondió con seguridad. Corea tuvo su mejor oportunidad en la primera parte con una acción de Heung-min Son, cuyo intento de vaselina fue despejado casi sobre la línea por Edson Álvarez.

La segunda mitad trajo el único gol del encuentro. En el minuto 50, un centro de Julián Quiñones provocó un error defensivo de Corea del Sur y Luis Romo aprovechó el rechace para marcar a puerta vacía. Los asiáticos buscaron el empate hasta el final, pero Raúl Rangel salvó a México con varias intervenciones decisivas.

Con esta victoria, México suma seis puntos y lidera el Grupo A, mientras que Corea del Sur queda con tres puntos.

En Vancouver, Canadá protagonizó una noche histórica al derrotar por 6-0 a Catar. El conjunto dirigido por Jesse Marsch mostró una gran presión ofensiva desde el inicio y encontró pronto el camino del gol. Cyle Larin abrió el marcador en el minuto 15 y Jonathan David amplió la ventaja antes del descanso con dos tantos.

La expulsión de Homam Ahmed dejó a Catar con diez jugadores y permitió a Canadá controlar todavía más el partido. En la segunda parte llegaron más goles: Nathan Saliba marcó tras una falta directa, un gol en propia puerta de Mohammad Al Mannai puso el 5-0 y Jonathan David completó su triplete en el tiempo añadido.

La nota negativa de la noche fue la lesión de Ismael Koné, que tuvo que abandonar el campo en camilla tras una dura entrada de Madibo. El centrocampista canadiense fue trasladado a un hospital de Vancouver para evaluar el alcance de la lesión.

Canadá, que llegó al torneo sin victorias en sus anteriores participaciones mundialistas, ya suma un triunfo, una goleada y cuatro puntos en el Grupo B. Catar, por su parte, sufrió una dura derrota después del empate conseguido en su estreno.

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