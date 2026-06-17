Argentina, con tres goles de Messi, supera a Argelia (3-0), Noruega gana ante Irak (1-4), y Austria derrota a Jordania (3-1), en el Mundial

Argentina ha ganado, por 3-0, a Argelia, en el grupo J, Austria ha superado, por 3-1, a Jordania, también en el grupo J, y Noruega ha derrotado, por 1-4, a Irak, en el grupo I, en la primera jornada de la fase de grupos del Campeonato del Mundo de fútbol de 2026, que se está disputando en México, Estados y Canadá, en la madrugada del miércoles. El futbolista argentino Leo Messi ha hecho historia, en el debut de la vigente campeona, ya que, con sus tres tantos, ha igualado al alemán Miroslav Klose como máximo goleador de la historia del Campeonato del Mundo; además, en el partido Irak-Noruega, Erling Haaland ha marcado dos goles para su selección, y ha completado una gran actuación.

En este contexto, en Kansas City, en el grupo J, Leo Messi ha dado a Argentina una clara victoria ante Argelia, en un encuentro en el que, con los tres tantos que ha firmado, suma ya 16 en los seis Mundiales que ha jugado (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026), y, de esta manera, iguala al delantero alemán Miroslav Klose como máximo goleador histórico del campeonato. A sus casi 39 años (los cumplirá el próximo miércoles), Messi ha sentenciado el choque, con los tantos que ha marcado en los minutos 17, 60 y 76. Argentina, que defiende el título que obtuvo hace cuatro años, lidera el grupo J, con esta clara victoria.

En el mismo grupo, Austria también cuenta con tres puntos, después del triunfo que ha logrado, en San Francisco, ante Jordania. Romano Schmid, en el minuto 21, ha adelantado a la selección austríaca, pero Jordania, por mediación de Ali Olwan, ha empatado en el minuto 50. En el tramo final del encuentro, Austria ha desnivelado la balanza, con los goles de Yazan Al Arab, en propia puerta, en el minuto 76, y de Arnautovic, de penalti, en el tiempo de prolongación.