Paraguay y Marruecos pasan a octavos, tras ganar en los penaltis
Paraguay eliminó este lunes a Alemania en dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras terminar 1-1 y apostar todo a la tanda de penaltis (3-4). Los fallos de Havertz, Nick Woltemade y Tah, frente a los dos suyos, Tony Sanabria y Fabián Balbuena, condenaron a los de Julian Nagelsmann y dieron a Paraguay el billete para los octavos de final.
Los paraguayos consiguieron adelantarse en los últimos minutos de la primera mitad gracias a un tanto de Julio Enciso (min. 42), aunque Kai Havertz consiguió equilibrar la contienda poco después de regresar de vestuarios (min. 54).
Se trata de la primera vez que Alemania queda eliminada de un Mundial tras perder una tanda de penaltis. Además, es el tercer Mundial consecutivo que la tetracampeona del mundo no estará entre los 16 mejores del torneo.
El equipo de Gustavo Alfaro espera ahora rival en los octavos de final, que saldrá del cruce entre Francia y Suecia de este martes en Nueva York.
Por otra parte, la selección de Marruecos fue de menos a más este lunes para derrotar en penaltis por 2-3 a Países Bajos, después de un empate 1-1, y clasificarse para los octavos de finales del Mundial 2026.
Cody Gapko anotó por los neerlandeses en el minuto 72, e Issa Diop lo hizo por los africanos en el 90+1. Este empate forzó la prórroga primero, y la tanda de penaltis después, en la que se decidió el triunfo de Marruecos por 2-3.
En la siguiente fase, Marruecos jugará ante Canadá, el próximo 4 de julio en Houston.
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