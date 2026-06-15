Suecia golea a Túnez (5-1), Costa de Marfil gana a Ecuador (1-0) y Países Bajos y Japón empatan (2-2), en el Mundial

Suecia ha ganado por 5-1 a Túnez, Costa de Marfil ha superado por 1-0 a Ecuador y Países Bajos y Japón han empatado, 2-2, en la primera jornada de la fase de grupos del Campeonato del Mundo de fútbol de 2026 que se está disputando en México, Estados Unidos y Canadá, en los grupos E y F, el domingo por la noche y en la madrugada del lunes. De esta manera, en el grupo F, Suecia es el primer líder, tras su contundente victoria ante Túnez, y Países Bajos y Japón suman su primer punto, en tanto que, en el grupo E, Costa de Marfil es segunda, igualada a tres puntos con Alemania, después de su triunfo ante Ecuador.

En este contexto, en Monterrey, Suecia ha obtenido una gran goleada ante Túnez, al ganar por 5-1. Yasin Ayari ha adelantado a Suecia, en el minuto siete, e Isak, en el 30, ha puesto el 2-0; Omar Rekik ha marcado el 2-1 antes del descanso, lo que metía a Túnez en el partido, pero en el segundo tiempo la superioridad de la selección sueca ha sido patente, y los tres goles firmados por Gyokeres, en el minuto 59, Mattias Svanberg, en el 84, y de nuevo Yasin Ayari, ya en tiempo de prolongación, han dejado el marcador en ese 5-1 que sitúa a Suecia, de manera provisional, al frente del grupo F.

En Filadelfia, Costa de Marfil ha sumado sus primeros tres puntos en este Mundial de 2026, ya que ha ganado por 1-0 a Ecuador. El gol que ha dado la victoria a Costa de Marfil lo ha marcado Diallo, en el minuto 90. Ecuador ha rematado en tres ocasiones al poste, y Costa de Marfil lo ha hecho una vez, en un partido que deja a Costa de Marfil segundo en el grupo E, que lidera Alemania.