Dos goles de Kylian Mbappé, en los minutos 66 y el 96, y uno de Bradley Barcola, en el 82, han dado este martes la victoria a la selección de Francia, dirigida por el técnico labortano Didier Deschamps, frente a Senegal, en el estreno de ambos en el Mundial 2026 en el estadio Metlife (3-1).

En el minuto 94, Ibrahim Mbaye ha anotado el único gol de Senegal, el 2-1 entonces, pero Mbappé ha respondido de inmediato en la siguiente jugada para sentenciar el triunfo por 3-1.

De esta manera, Mbappé se ha convertido en el máximo goleador de la historia de Francia, ya que suma 58 goles en 99 partidos, superando a Olivier Giroud, que marcó un total de 57 en los 137 partidos que disputó con Les Blues.

El técnico de Baiona, Didier Deschamps, no se ha guardado nada al sacar de inicio al tridente formado por Olise, Démbéle y Doué, que han acompañado a Mbappé. Pero los cuatro delanteros franceses no han intimidado a los senegaleses en la primera parte.