Los goles de Mbappé y Barcola dan la victoria a Francia ante una buena Senegal, que tuvo sus oportunidades (3-1)
En el minuto 94, Ibrahim Mbaye ha anotado el único gol de Senegal, el 2-1 entonces, pero Mbappé ha respondido de inmediato en la siguiente jugada para sellar el triunfo galo, y convertirse en el máximo goleador de la historia de Francia.
Dos goles de Kylian Mbappé, en los minutos 66 y el 96, y uno de Bradley Barcola, en el 82, han dado este martes la victoria a la selección de Francia, dirigida por el técnico labortano Didier Deschamps, frente a Senegal, en el estreno de ambos en el Mundial 2026 en el estadio Metlife (3-1).
En el minuto 94, Ibrahim Mbaye ha anotado el único gol de Senegal, el 2-1 entonces, pero Mbappé ha respondido de inmediato en la siguiente jugada para sentenciar el triunfo por 3-1.
De esta manera, Mbappé se ha convertido en el máximo goleador de la historia de Francia, ya que suma 58 goles en 99 partidos, superando a Olivier Giroud, que marcó un total de 57 en los 137 partidos que disputó con Les Blues.
El técnico de Baiona, Didier Deschamps, no se ha guardado nada al sacar de inicio al tridente formado por Olise, Démbéle y Doué, que han acompañado a Mbappé. Pero los cuatro delanteros franceses no han intimidado a los senegaleses en la primera parte.
Ni un tiro hasta que, en el 24, una contra dirigida por Nico Jackson se estrelló contra el palo. El delantero del Bayern ha tenido la primera ocasión clara del partido ante la pasividad francesa tras un pase de Diouf desde la izquierda. Jackson, ante Upamecano, se ha sacado un disparo con la izquierda que ha dado al palo y ha rebotado en Maignan.
Al filo del descanso apretaban los franceses, pero naufragaban en cada jugada. El que realmente la tuvo fue Sarr, pero el jugador del Crystal Palace, solo ante el portero tras un buen pase de Mané desde la izquierda, mandaba el balón demasiado alto.
Tras el descanso, Francia ha pisado el acelerador. En el 57 ha aparecido por fin Mbappé, en una jugada por la derecha en la que estuvo a punto de sacarse un penalti con una entrada de Mané que el australiano Faghani no ha pitado, ni tampoco el VAR en la revisión.
En el 65 ha llegado por fin el gol del atacante parisino, a un toque, cruzándola por debajo tras un gran pase de Olise. En una contra magistralmente ejecutada por Barcola, que acababa de entrar al campo, ha hecho el segundo en el 82.
Ha marcado Ibrahim Mbaye el 2-1 con la derecha, ya en el descuento, que ha hecho un poco de justicia tras el buen partido de los africanos, y en los últimos compases ha sentenciado Mbappé con un trallazo.
Te puede interesar
Calendario, resultados y clasificaciones del Mundial de fútbol de 2026
La competición comenzará el 11 de junio, y se prolongará, en Estados Unidos, Canadá y México, hasta el 19 de julio, con la disputa de la final.
Arabia Saudita y Uruguay (1-1) e Irán y Nueva Zelanda (2-2) arrancan con empate en el Mundial
En los grupos H y G, la igualdad, tras la primera jornada del campeonato, es máxima, porque las cuatro selecciones de cada uno de esos grupos cuentan con un punto. En los partidos de la madrugada del martes, Uruguay ha empatado en el tramo final el choque ante Arabia Saudita, e Irán ha igualado en dos ocasiones los goles de Nueva Zelanda.
España se estrella contra la gran defensa de Cabo Verde en su estreno mundialista (0-0)
Unai Simón, Laporte y Oyarzabal han jugado de inicio, y Merino y Nico Williams han saltado al verde en la segunda parte. Por otro lado, Bélgica ha empatado 1-1 contra Egipto, que sigue sin ganar en su historia en los Mundiales.
Túnez destituye a su seleccionador tras perder 5-1 contra Suecia en la primera jornada
El técnico Sabri Lamouchi, que llegó al cargo en enero de 2026 en sustitución de Sami Trabelsi, también despedido tras la eliminación en la Copa África, ha dirigido a los Leones de Cartago en tan solo cinco partidos, con un balance de una victoria (1-0 ante Haití), un empate y tres derrotas.
Suecia golea a Túnez (5-1), Costa de Marfil gana a Ecuador (1-0) y Países Bajos y Japón empatan (2-2), en el Mundial
En el grupo F, Suecia es el primer líder, tras su contundente victoria ante Túnez, y Países Bajos y Japón suman su primer punto; en el grupo E, Costa de Marfil es segunda, igualada a tres puntos con Alemania, después de su triunfo ante Ecuador.
Festival alemán frente a la debutante Curazao (7-1)
Debut por todo lo alto de Alemania frente a Curazao, que ha marcado su primer gol en la historia de los Mundiales.
Suiza cede ante Catar en el descuento (1-1), Brasil empata con Marruecos (1-1), Escocia gana a Haití (0-1) y Australia sorprende a Turquía (2-0)
El Mundial de fútbol 2026, que comenzó el pasado jueves, continúa dejando una fase inicial muy igualada y llena de sorpresas. Catar salvó un punto en el descuento ante Suiza (1-1), mientras que Brasil no pasó del empate frente a Marruecos en un duelo de alto nivel (1-1). Escocia logró un triunfo ajustado ante Haití (0-1) y Australia dio la sorpresa de la jornada al imponerse con claridad a Turquía (2-0).
Estados Unidos golea a Paraguay (4-1) y Canadá empata ante Bosnia (1-1)
Las selecciones anfitrionas tuvieron un estreno con resultados diferentes en la Copa del Mundo 2026. Estados Unidos comenzó el torneo con una goleada contundente ante Paraguay (4-1) en Los Ángeles, mientras que Canadá no pudo ganar en casa, pero consiguió un empate frente a Bosnia y Herzegovina (1-1) en un partido histórico para su afición.
Corea del Sur remonta y derrota a la República Checa, en el debut de ambos (2-1)
Corea del Sur reaccionó tras encajar el primer gol y venció por 2-1 a la República Checa en Guadalajara, logrando su primera victoria en la Copa Mundial de fútbol. Hwang Inbeom y Oh Hyeong Gyu firmaron la remontada asiática después del tanto inicial de Ladislav Krejci.