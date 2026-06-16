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Los goles de Mbappé y Barcola dan la victoria a Francia ante una buena Senegal, que tuvo sus oportunidades (3-1)

En el minuto 94, Ibrahim Mbaye ha anotado el único gol de Senegal, el 2-1 entonces, pero Mbappé ha respondido de inmediato en la siguiente jugada para sellar el triunfo galo, y convertirse en el máximo goleador de la historia de Francia.

GR2276. NUEVA JERSEY (ESTADOS UNIDOS), 16/06/2026.- Jugadores de Francia celebran un gol este martes, en un partido del grupo I del Mundial de la FIFA 2026 entre Francia y Senegal en el estadio MetLife de Nueva Jersey (Estados Unidos). EFE/ Ángel Colmenares
Los jugadores franceses festejan uno de sus tres tantos. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Frantziak 3-1 irabazi dio Senegali Munduko Txapelketako I Multzoko lehen jardunaldian
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KIROLAK EITB

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Dos goles de Kylian Mbappé, en los minutos 66 y el 96, y uno de Bradley Barcola, en el 82, han dado este martes la victoria a la selección de Francia, dirigida por el técnico labortano Didier Deschamps, frente a Senegal, en el estreno de ambos en el Mundial 2026 en el estadio Metlife (3-1).

En el minuto 94, Ibrahim Mbaye ha anotado el único gol de Senegal, el 2-1 entonces, pero Mbappé ha respondido de inmediato en la siguiente jugada para sentenciar el triunfo por 3-1.

De esta manera, Mbappé se ha convertido en el máximo goleador de la historia de Francia, ya que suma 58 goles en 99 partidos, superando a Olivier Giroud, que marcó un total de 57 en los 137 partidos que disputó con Les Blues.

El técnico de Baiona, Didier Deschamps, no se ha guardado nada al sacar de inicio al tridente formado por Olise, Démbéle y Doué, que han acompañado a Mbappé. Pero los cuatro delanteros franceses no han intimidado a los senegaleses en la primera parte.

Ni un tiro hasta que, en el 24, una contra dirigida por Nico Jackson se estrelló contra el palo. El delantero del Bayern ha tenido la primera ocasión clara del partido ante la pasividad francesa tras un pase de Diouf desde la izquierda. Jackson, ante Upamecano, se ha sacado un disparo con la izquierda que ha dado al palo y ha rebotado en Maignan.

Al filo del descanso apretaban los franceses, pero naufragaban en cada jugada. El que realmente la tuvo fue Sarr, pero el jugador del Crystal Palace, solo ante el portero tras un buen pase de Mané desde la izquierda, mandaba el balón demasiado alto.

Tras el descanso, Francia ha pisado el acelerador. En el 57 ha aparecido por fin Mbappé, en una jugada por la derecha en la que estuvo a punto de sacarse un penalti con una entrada de Mané que el australiano Faghani no ha pitado, ni tampoco el VAR en la revisión.

En el 65 ha llegado por fin el gol del atacante parisino, a un toque, cruzándola por debajo tras un gran pase de Olise. En una contra magistralmente ejecutada por Barcola, que acababa de entrar al campo, ha hecho el segundo en el 82.

Ha marcado Ibrahim Mbaye el 2-1 con la derecha, ya en el descuento, que ha hecho un poco de justicia tras el buen partido de los africanos, y en los últimos compases ha sentenciado Mbappé con un trallazo.

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