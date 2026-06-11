México doblega a Sudáfrica en un partido inaugural con tres expulsiones
La selección de México ha derrotado este jueves por 2-0 a la de Sudáfrica, con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, en un partido inaugural del Mundial 2026 que ha dominado de principio a fin y que ha tenido tres expulsados.
Quiñones, colombiano naturalizado, y Jiménez han reflejado la superioridad de los mexicanos, que han jugado gran parte del segundo tiempo con superioridad numérica por la expulsión de dos sudafricanos, Sphephelo Sithole y Themba Zwane . En el tramo final también fue expulsado el mexicano César Montes.
De esta manera, la selección de México ha acabado con la maldición que arrastraba en los partidos inaugurales de un mundial y, por primera vez en su historia ha ganado una apertura. Hasta hoy había perdido cinco y empatado dos.
Ante la presión de más de 80 000 hinchas, Sudáfrica ha resistido poco tiempo, en el minuto 9, Williams y Sphephelo Sithole se han entendido mal y han perdido el balón en la salida. Lira ha recuperado y le ha servido a Quiñones, que ha sido letal con el disparo cruzado al ángulo para el 1-0.
En el 42 Williams ha vuelto a salvar a los sudafricanos, con una gran parada, a otro remate de Jiménez. Segundos después Quiñones ha estrellado el balón en el poste.
En la segunda mitad, el equipo del seleccionador belga Hugo Broos se ha quedado con un hombre menos en la cancha en el 49, con una expulsión de Sithoele. En una tarde aciaga, el jugador del Tondela portugués ha frustrado una oportunidad de gol y ha dejado a su equipo con 10 hombres en el campo.
Si faltaba un acto poético para que México tuviera un partido redondo, lo ha puesto Jiménez en el 67 con un gol de cabeza, cinco años y pico después de haber resurgido de una cirugía de cráneo.
Sudáfrica se ha venido abajo en el 84 con la expulsión de Themba Zwane, que ha obligado al equipo de Broos a echarse atrás para evitar daños mayores. Sobre el final, el mexicano César Montes también ha visto la tarjeta roja.
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