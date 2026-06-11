La selección de México ha derrotado este jueves por 2-0 a la de Sudáfrica, con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, en un partido inaugural del Mundial 2026 que ha dominado de principio a fin y que ha tenido tres expulsados.

Quiñones, colombiano naturalizado, y Jiménez han reflejado la superioridad de los mexicanos, que han jugado gran parte del segundo tiempo con superioridad numérica por la expulsión de dos sudafricanos, Sphephelo Sithole y Themba Zwane . En el tramo final también fue expulsado el mexicano César Montes.

De esta manera, la selección de México ha acabado con la maldición que arrastraba en los partidos inaugurales de un mundial y, por primera vez en su historia ha ganado una apertura. Hasta hoy había perdido cinco y empatado dos.

Ante la presión de más de 80 000 hinchas, Sudáfrica ha resistido poco tiempo, en el minuto 9, Williams y Sphephelo Sithole se han entendido mal y han perdido el balón en la salida. Lira ha recuperado y le ha servido a Quiñones, que ha sido letal con el disparo cruzado al ángulo para el 1-0.