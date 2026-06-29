La selección de Brasil ha estado contra las cuerdas este lunes en Houston contra Japón, pero un gol de cabeza de Casemiro y uno de Gabriel Martinelli en el minuto 96 le han dado un vital triunfo por 2-1 que ha enviado al equipo de Carlo Ancelotti a los octavos de final el Mundial en un final de infarto.

Japón ha saboreado una hazaña para la historia cuando se ha adelantado de la mano de Kaishu Sano a la media hora, pero Brasil, con un enorme sufrimiento, ha conseguido dar la vuelta al marcador en la segunda mitad para prolongar su camino en el Mundial.

La Canarinha, en la que Neymar Junior ha estado en el banquillo los noventa minutos, será rival del ganador del choque entre Noruega y Costa de Marfil, en los octavos de final. Llegará a esa ronda con enorme alivio, pero también con deberes por hacer, tras una actuación globalmente gris y rescatada con más orgullo que técnica.

Brasil ha controlado el balón, pero lo ha hecho con poco ritmo, sin tomar riesgos, y Japón ha podido asentarse y lucir su organización y preparación táctica.

Ha sido un fallo en salida de balón de Danilo en ofrecer a Japón la mejor oportunidad. Sano ha interceptado el pase en el centro del campo, ha avanzado hasta la frontal del área y ha fulminado a Alisson con un perfecto disparo raso de pierna derecha. Era el minuto 29 y Brasil se encontraba contra la pared.