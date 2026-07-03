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Egipto pasa a octavos ganando en los penaltis a Australia

Tras empatar a uno en el tiempo reglamentario, y no marcar en la prórroga, los penaltis han elegido a los africanos como vencedores (2-4).

DALLAS (United States), 03/07/2026.- Players of Egypt celebrate after winning the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match Australia against Egypt, in Dallas, USA, 03 July 2026. (Egipto) EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF
Jugadores de Egipto celebrando la victoria. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Egiptok penaltietan irabazi dio Australiari eta final-zortzirenetan da
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I. G. A. | KIROLAK EITB

Última actualización

La selección de Egipto se ha clasificado este viernes para los octavos de final del Mundial 2026 en la tanda de penaltis frente a Australia. Tras empatar a uno en el tiempo reglamentario, y no marcar en la prórroga, los penaltis han decidido a los africanos como vencedores (2-4), y su rival será el vencedor del duelo entre Argentina y Cabo Verde.

Con una defensa demasiado cándida, a los australianos no les ha servido con situar cinco al fondo y adelantar su zaga. Una falta lanzada por Salah, un mal rechace y el balón colgado al área por Hamdy Fathy, que ha cabeceado sin oposición Emman Ashour, ha puesto por delante a los Faraones.

Egipto ha tenido el balón y, aunque ha ofrecido un par de ocasiones al rival, concluidas con disparos demasiados centrados, no ha pasado muchos apuros.

Pero, tal como temía, el peligro podía llegarle a balón parado, y Mohamed Hany ha cabeceado el balón con la nuca contra su portería.

El partido se ha ido a la prórroga, y después, a la tanda de penaltis. Los errores de Souttar y Herrington han penalizado a Australia, y Egipto avanza por primera vez en su historia a octavos.

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