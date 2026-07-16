Messi puede igualar a Cafú como únicos futbolistas de la historia que han jugado tres finales en el Mundial

El futbolista de la selección de Argentina Leo Messi podría igualar, este domingo, al brasileño Marcos Evangelista de Moraes, “Cafú”, como únicos jugadores de la historia que hayan jugado tres finales en el Campeonato del Mundo de fútbol. En caso de que juegue en la final España-Argentina, que va a decidir qué selección es la campeona del Mundial de 2026, Messi habrá participado en tres finales, y, así, logrará algo que, hasta el momento, solo ha conseguido Cafú.

En concreto, Cafú jugó la final del Mundial de 1994, en Estados Unidos, la del campeonato de 1998, en Francia, y la de 2002, en Japón. Brasil obtuvo la victoria, y, en consecuencia, el título, en las finales de 1994 y de 2002; en esta última, Cafú, como capitán, recibió y levantó la Copa del Mundo.

Messi, por su parte, tomó parte en la final de 2014, en Brasil, y en la de 2022, en Catar. Argentina ganó esta última, y Messi, que fue capitán, fue el encargado de levantar la Copa del Mundo.

Hay, además, cuatro jugadores que han llegado con sus selecciones a tres finales del Mundial, pero han participado en dos de ellas; se trata de Pelé y Ronaldo, de Brasil, y de Matthaus y Littbarski, de Alemania.