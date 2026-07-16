Messi puede igualar a Cafú como únicos futbolistas de la historia que han jugado tres finales en el Mundial
El futbolista de la selección de Argentina Leo Messi podría igualar, este domingo, al brasileño Marcos Evangelista de Moraes, “Cafú”, como únicos jugadores de la historia que hayan jugado tres finales en el Campeonato del Mundo de fútbol. En caso de que juegue en la final España-Argentina, que va a decidir qué selección es la campeona del Mundial de 2026, Messi habrá participado en tres finales, y, así, logrará algo que, hasta el momento, solo ha conseguido Cafú.
En concreto, Cafú jugó la final del Mundial de 1994, en Estados Unidos, la del campeonato de 1998, en Francia, y la de 2002, en Japón. Brasil obtuvo la victoria, y, en consecuencia, el título, en las finales de 1994 y de 2002; en esta última, Cafú, como capitán, recibió y levantó la Copa del Mundo.
Messi, por su parte, tomó parte en la final de 2014, en Brasil, y en la de 2022, en Catar. Argentina ganó esta última, y Messi, que fue capitán, fue el encargado de levantar la Copa del Mundo.
Hay, además, cuatro jugadores que han llegado con sus selecciones a tres finales del Mundial, pero han participado en dos de ellas; se trata de Pelé y Ronaldo, de Brasil, y de Matthaus y Littbarski, de Alemania.
Te puede interesar
Calendario, resultados y clasificaciones del Mundial de fútbol de 2026
La competición comenzará el 11 de junio, y se prolongará, en Estados Unidos, Canadá y México, hasta el 19 de julio, con la disputa de la final.
La campeona remonta a Inglaterra en unos últimos 7 minutos mágicos y se cita con España en la final (1-2)
Anthony Gordon ha adelantado a los ingleses en el minuto 55 de un partido muy trabado y tenso, pero los tantos de Enzo Fernández en el 85 y de Lautaro Martínez en el 92 han volteado el marcador. Messi ha participado en las dos acciones de la remontada.
Mikel Oyarzabal, ante la final del Mundial: “Estoy inmensamente feliz; es algo que, cuando eres pequeño, ni te imaginas”
El delantero de la Real Sociedad ha marcado, hasta el momento, cinco goles en el Campeonato del Mundo de 2026, en el que España se ha clasificado para la final, que disputará frente a Inglaterra o Argentina. El jugador de Eibar, en la semifinal Francia-España, ha hecho, de penalti, el primer gol del partido.
Deschamps, el entrenador que más partidos ha dirigido en la historia del Mundial
El seleccionador de Baiona dejará el cargo este sábado, tras su 27º encuentro dirigiendo al combinado francés, en el partido por el tercer puesto.
España jugará su segunda final en un Mundial tras ganar a Francia (0-2)
Un gol de penalti de Mikel Oyarzabal, en el minuto 20, y otro de Pedro Porro en jugada, en el 58, han clasificado a los jugadores de Luis de la Fuente.
Inglaterra y Argentina se citarán en las semifinales del Mundial tras superar a Noruega y Suiza en la prórroga
Jude Bellingham, con un doblete, ha liderado la remontada de Inglaterra ante Noruega (1-2), mientras que Argentina ha sufrido para derrotar a una combativa Suiza (3-1) gracias a los goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez en el tiempo extra. Ambas selecciones se enfrentarán por un puesto en la final del Mundial 2026.
Mikel Merino vuelve a dar el gol de la victoria a España (2-1)
Nada más entrar del banquillo, el gol del jugador pamplonés en los minutos finales ha dado a su equipo la victoria ante Bélgica y el pase a las semifinales.
Mbappé y Dembélé ponen a Francia en semifinales (2-0)
Los galos han derrotado con solvencia a Marruecos. Bono atajó un penalti a Mbappé en la primera parte, pero el delantero francés se vengó tras el descanso con su octavo gol en este mundial. Posteriormente, Dembélé ha certificado la victoria con su quinto gol del campeonato.
Suiza elimina a Colombia en la tanda de penaltis, y ya están listos los cuartos de final del Mundial
Estas son todas las eliminatorias de cuartos: en una parte del cuadro, Francia-Marruecos y España-Bélgica; en la otra parte, Noruega-Inglaterra y Argentina-Suiza. En la última eliminatoria de octavos de final, Suiza y Colombia han empatado a cero, y en los penaltis Suiza ha ganado por 4-3.