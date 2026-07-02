Bélgica elimina a Senegal (3-2), y Estados Unidos a Bosnia Herzegovina (2-0), en dieciseisavos de final del Mundial

Bélgica y Estados Unidos se han clasificado para los octavos de final del Campeonato del Mundo de fútbol de 2026, que se está disputando en México, Estados Unidos y Canadá, en la noche del miércoles y en la madrugada del jueves. La selección de Bélgica ha obtenido su pase al eliminar, en dieciseisavos de final, a Senegal, en la prórroga, ganando por 3-2, en tanto que Estados Unidos ha dejado fuera de la competición, también en dieciseisavos, a Bosnia Herzegovina, a la que ha derrotado por 2-0. El próximo martes, a las 02:00 horas, Estados Unidos y Bélgica se enfrentarán en octavos de final, con un billete para los cuartos de final en juego.

Así, en Seattle, en un partido lleno de emoción y goles y muy entretenido, Bélgica ha ganado ante Senegal. La selección senegalesa, con los goles de Habib Diarra, en el minuto 24, y de Sarr, en el 51, ha conseguido una importante ventaja, que ha mantenido hasta el minuto 86; ha sido entonces cuando Lukaku ha marcado el 1-2, que ha impulsado a Bélgica, ya que, tres minutos después, en el 89, Tielemans ha empatado la eliminatoria. En la prórroga, el propio Tielemans, ya en el tiempo de prolongación, en una de las últimas acciones del partido, ha hecho, de penalti, el 3-2.

En San Francisco, Estados Unidos ha sido mejor que Bosnia Herzegovina, a la que ha ganado por 2-0. Balogun, que ha sido expulsado en la segunda parte, en el minuto 45, y Tillman, en el 82, han reflejado en el marcador la superioridad de la selección estadounidense, que está completando un notable Mundial. Como ha quedado dicho, Estados Unidos jugará ante Bélgica, en octavos, en busca de los cuartos de final.