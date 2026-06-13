MUNDIAL 2026
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Estados Unidos golea a Paraguay (4-1) y Canadá empata ante Bosnia (1-1)

Las selecciones anfitrionas tuvieron un estreno con resultados diferentes en la Copa del Mundo 2026. Estados Unidos comenzó el torneo con una goleada contundente ante Paraguay (4-1) en Los Ángeles, mientras que Canadá no pudo ganar en casa, pero consiguió un empate frente a Bosnia y Herzegovina (1-1) en un partido histórico para su afición.
LOS ANGELES (United States), 13/06/2026.- USA head coach Mauricio Pochettino (R) and players celebrate after winning the FIFA World Cup 2026 group stage match USA against Paraguay, in Los Angeles, California, USA, 12 June 2026. USA won 4-1. EFE/EPA/CHRIS TORRES
Los jugadores de Estados Unidos celebran la victoria. Foto: EFE
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KIROLAK EITB

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Estados Unidos vs Paraguay: una exhibición en el debut (4-1)

Estados Unidos dejó una gran imagen en su primer partido del Mundial disputado en el SoFi Stadium. El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino salió con mucha intensidad, dominó la posesión y mostró un ataque muy dinámico desde los primeros minutos.

Un gol en propia meta del jugador paraguayo Damián Bobadilla en el minuto 7 se convirtió en la anotación más rápida del torneo y rompió el equilibrio en el partido

Christian Pulisic fue uno de los grandes protagonistas del encuentro y lideró el juego ofensivo de su equipo. Folarin Balogun marcó dos goles en una primera parte espectacular que dejó el partido prácticamente sentenciado.

Con todo, en un balón al área, Mauricio encontró la jugada para hacer el 3-1, que quedó en accidente para los locales, en el minuto 73.

Pero en tiempo de descuento, Giovanni Reyna puso la guinda con un gran disparo para el 4-1 definitivo.

Paraguay, que regresaba a un Mundial después de 16 años, no encontró la forma de frenar el ritmo estadounidense. Aunque intentó reaccionar en la segunda parte, la selección local mantuvo el control y confirmó su candidatura como una de las selecciones a tener en cuenta.

Canadá vs Bosnia y Herzegovina: empate con emoción (1-1)

Canadá no pudo conseguir la victoria en su estreno mundialista como anfitrión, pero logró sumar un punto importante ante Bosnia y Herzegovina en el Toronto Stadium.

El equipo canadiense dominó gran parte del partido y generó varias ocasiones, aunque volvió a mostrar problemas en la definición. Bosnia aprovechó una acción a balón parado para adelantarse con un gol de Jovo Lukic (0-1).

Los locales insistieron hasta encontrar el premio. Cyle Larin marcó en el minuto 79 el empate definitivo  y consiguió el primer gol de Canadá en un Mundial disputado en su propio país. El 1-1 final permitió a los anfitriones celebrar un punto histórico.

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