Colombia está en dieciseisavos, Panamá se queda fuera, e Inglaterra no pasa del empate ante Ghana

Un solitario gol de Daniel Muñoz en el minuto 76 le dio este martes el triunfo a Colombia por 1-0 sobre la República Democrática del Congo y la clasificación anticipada a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 como líder provisional del grupo K con 6 puntos.

El tanto de Muñoz, jugador del Crystal Palace inglés, fue un reconocimiento al mayor dominio en el juego por parte de los sudamericanos. Congo creó peligro y en el 91 estuvo cerca de igualar el encuentro, pero Vargas se quedó con un remate de Nathanael Mbuku.

La selección de Croacia, por su parte, sigue con vida en la competición, después de ganar este martes con mucho trabajo y una imagen discreta por 0-1 a Panamá, eliminada ya por un gol del delantero de Osasuna Ante Budimir.

El croata hizo historia al marcar su primer gol en un Mundial, dar la victoria a Croacia ante Panamá y convertirse en el primer jugador del equipo navarro en activo que anota en la competición más importante del fútbol.



Asimismo, la segunda jornada del grupo L dejó un empate sin goles entre Inglaterra y Ghana. En el Gillette Stadium de Foxborough (Massachusetts), el ritmo fue espeso desde el inicio. Los ingleses llevaron la voz cantante sobre todo por su banda derecha gracias a Noni Madueke, en conexión con Reece James para intentar abrir algún hueco en la férrea defensa rival. También lo buscó Declan Rice al cuarto de hora con un disparo excesivamente alto.

Este miércoles se juega la tercera jornada de la primera fase de los grupos A, B y C. Los primeros en jugar serán las selecciones del grupo B, a las 21:00 horas: Bosnia-Qatar y Suiza-Canadá. A medianoche, lo harán los del grupo C: Marruecos-Haití y Escocia-Brasil. Por último, se cerrará la jornada con los enfrentamientos del grupo A: Sudáfrica-Corea del Sur y República Checa-México.