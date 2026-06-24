Mundial 2026
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Colombia está en dieciseisavos, Panamá se queda fuera, e Inglaterra no pasa del empate ante Ghana

Los colombianos vencierona 1-0 a la República Democrática del Congo, Croacia se impuso a Panamá 0-1, mientras que Inglaterra empató sin goles ante Ghana.
Munduko Txapelketa 2026: Kolonbia-Kongoko Errepublika Demokratikoa
Imagen del encuentro entre Colombia y la República Democrática del Congo. EFE
Euskaraz irakurri: Kolonbia final-hamaseirenetan dago, Panama kanpoan, eta Ingalaterrak berdinketa lortu du Ghanaren aurka
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

Un solitario gol de Daniel Muñoz en el minuto 76 le dio este martes el triunfo a Colombia por 1-0 sobre la República Democrática del Congo y la clasificación anticipada a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 como líder provisional del grupo K con 6 puntos. 

El tanto de Muñoz, jugador del Crystal Palace inglés, fue un reconocimiento al mayor dominio en el juego por parte de los sudamericanos. Congo creó peligro y en el 91 estuvo cerca de igualar el encuentro, pero Vargas se quedó con un remate de Nathanael Mbuku.

La selección de Croacia, por su parte, sigue con vida en la competición, después de ganar este martes con mucho trabajo y una imagen discreta por 0-1 a Panamá, eliminada ya por un gol del delantero de Osasuna Ante Budimir

El croata hizo historia al marcar su primer gol en un Mundial, dar la victoria a Croacia ante Panamá y convertirse en el primer jugador del equipo navarro en activo que anota en la competición más importante del fútbol.

Asimismo, la segunda jornada del grupo L dejó un empate sin goles entre Inglaterra y Ghana. En el Gillette Stadium de Foxborough (Massachusetts), el ritmo fue espeso desde el inicio. Los ingleses llevaron la voz cantante sobre todo por su banda derecha gracias a Noni Madueke, en conexión con Reece James para intentar abrir algún hueco en la férrea defensa rival. También lo buscó Declan Rice al cuarto de hora con un disparo excesivamente alto.

Este miércoles se juega la tercera jornada de la primera fase de los grupos A, B y C. Los primeros en jugar serán las selecciones del grupo B, a las 21:00 horas: Bosnia-Qatar y Suiza-Canadá. A medianoche, lo harán los del grupo C: Marruecos-Haití y Escocia-Brasil. Por último, se cerrará la jornada con los enfrentamientos del grupo A: Sudáfrica-Corea del Sur y República Checa-México

Mundial de fútbol Fútbol Otras competiciones de fútbol

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X