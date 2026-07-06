Un gol del navarro Mikel Merino, a pase de Ferran Torres, en el minuto 91 ha clasificado este lunes a España para los cuartos de final del Mundial 2026 frente a Portugal, cuando el encuentro se encaminaba hacia la prórroga (0-1). España se medirá en cuartos al ganador del Estados Unidos-Bélgica.

El oportunismo del mediocampista pamplonés, como en cuartos de final de la Eurocopa 2024 ante Alemania, ha aparecido en Dallas para decantar a favor de España los octavos, en los que se agarró de nuevo a un ‘6’ que ha mutado definitivamente en ‘9’ para mantener vivo el sueño de la segunda estrella de la selección española y acabar con el de Cristiano Ronaldo.

En el minuto 16 Rodri le ha servido un balón filtrado a Lamine Yamal en el único descuido de un Nuno Mendes que se fue al ataque y no retornó. Lamine Yamal vio lejos a su perseguidor, metro a metro sobre el césped natural, cosido con nylon, del estadio de Dallas, y le pidió el balón a Rodri, pero volvió a pecar de un fallo recurrente en este Mundial: mala definición.

Disparo centrado y blando que despejó Diogo Costa. Le sirvió de calentamiento al guardameta portugués, ya que instantes después ha firmado la parada del partido a un disparo de Álex Baena buscando la escuadra del palo largo. El balón no le ha cogido la altura esperada y Diogo Costa se ha lucido con una parada a mano cambiada.