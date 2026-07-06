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Merino clasifica a España para cuartos cuando ya se olía la prórroga (0-1)

El navarro, a pase de Ferran Torres, en el minuto 91 ha metido a los de Luis de la Fuente en cuartos, donde se medirán al ganador del Estados Unidos-Bélgica.
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El navarro Mikel Merino celebra su decisivo gol ante Portugal. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Espainiak 0-1 irabazi dio Portugali Mikel Merinoren golari esker
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AGENCIAS | EITB

Última actualización

Un gol del navarro Mikel Merino, a pase de Ferran Torres, en el minuto 91 ha clasificado este lunes a España para los cuartos de final del Mundial 2026 frente a Portugal, cuando el encuentro se encaminaba hacia la prórroga (0-1). España se medirá en cuartos al ganador del Estados Unidos-Bélgica.

El oportunismo del mediocampista pamplonés, como en cuartos de final de la Eurocopa 2024 ante Alemania, ha aparecido en Dallas para decantar a favor de España los octavos, en los que se agarró de nuevo a un ‘6’ que ha mutado definitivamente en ‘9’ para mantener vivo el sueño de la segunda estrella de la selección española y acabar con el de Cristiano Ronaldo.

En el minuto 16 Rodri le ha servido un balón filtrado a Lamine Yamal en el único descuido de un Nuno Mendes que se fue al ataque y no retornó. Lamine Yamal vio lejos a su perseguidor, metro a metro sobre el césped natural, cosido con nylon, del estadio de Dallas, y le pidió el balón a Rodri, pero volvió a pecar de un fallo recurrente en este Mundial: mala definición.

Disparo centrado y blando que despejó Diogo Costa. Le sirvió de calentamiento al guardameta portugués, ya que instantes después ha firmado la parada del partido a un disparo de Álex Baena buscando la escuadra del palo largo. El balón no le ha cogido la altura esperada y Diogo Costa se ha lucido con una parada a mano cambiada.

Fue el segundo aviso de España. El primero, en el minuto 8, en botas de un Mikel Oyarzabal infalible hasta la fecha. Pero el eibartarra falló un mano a mano, disparando directamente fuera de portería.

España dominó, fue mejor en la primera parte y aun así sufrió. Lógico en un partido de entidad de final de este Mundial. Unai Simón ha tenido su trabajo más exigente hasta la fecha en el torneo. En el minuto 37 le ha sacado un cabezazo a Joao Félix con el hombro y con una palomita ha detenido el remate forzado de Cristiano Ronaldo tras el rechace.

Y en el 41, el travesaño ha salvado a España. Demasiado espacio para Nuno Mendes en la frontal del área a la salida de un córner, no se lo pensó, su remate lo tocó Pedro Porro con la cabeza y se fue al palo.

El descanso ayudó a encontrarse a los lusos, pero España reencontró el momentum con el paso de los minutos y con la lesión de Nuno Mendes, en la primera y única vez que Lamine Yamal le pudo ganar en el uno contra uno.

La clarividencia de Olmo no tuvo éxito, pero sí la de Ferran Torres. Con libertad en todo el frente del ataque y asumiendo un nuevo rol ha filtrado el balón para que Mikel Merino plasmase todos sus conceptos de ‘9’ que ha ido cogiendo estos dos últimos años en el Arsenal para superar a Diogo Costa, repetir su icónica celebración, como su padre Ángel Miguel, dando la vuelta al banderín del córner.

No sin sufrimiento, ya que Bernardo Silva y Joao Neves, este en la última jornada, han rozado el empate en dos remates que se han ido fuera por poco.

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