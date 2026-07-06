Merino clasifica a España para cuartos cuando ya se olía la prórroga (0-1)
Un gol del navarro Mikel Merino, a pase de Ferran Torres, en el minuto 91 ha clasificado este lunes a España para los cuartos de final del Mundial 2026 frente a Portugal, cuando el encuentro se encaminaba hacia la prórroga (0-1). España se medirá en cuartos al ganador del Estados Unidos-Bélgica.
El oportunismo del mediocampista pamplonés, como en cuartos de final de la Eurocopa 2024 ante Alemania, ha aparecido en Dallas para decantar a favor de España los octavos, en los que se agarró de nuevo a un ‘6’ que ha mutado definitivamente en ‘9’ para mantener vivo el sueño de la segunda estrella de la selección española y acabar con el de Cristiano Ronaldo.
En el minuto 16 Rodri le ha servido un balón filtrado a Lamine Yamal en el único descuido de un Nuno Mendes que se fue al ataque y no retornó. Lamine Yamal vio lejos a su perseguidor, metro a metro sobre el césped natural, cosido con nylon, del estadio de Dallas, y le pidió el balón a Rodri, pero volvió a pecar de un fallo recurrente en este Mundial: mala definición.
Disparo centrado y blando que despejó Diogo Costa. Le sirvió de calentamiento al guardameta portugués, ya que instantes después ha firmado la parada del partido a un disparo de Álex Baena buscando la escuadra del palo largo. El balón no le ha cogido la altura esperada y Diogo Costa se ha lucido con una parada a mano cambiada.
Fue el segundo aviso de España. El primero, en el minuto 8, en botas de un Mikel Oyarzabal infalible hasta la fecha. Pero el eibartarra falló un mano a mano, disparando directamente fuera de portería.
España dominó, fue mejor en la primera parte y aun así sufrió. Lógico en un partido de entidad de final de este Mundial. Unai Simón ha tenido su trabajo más exigente hasta la fecha en el torneo. En el minuto 37 le ha sacado un cabezazo a Joao Félix con el hombro y con una palomita ha detenido el remate forzado de Cristiano Ronaldo tras el rechace.
Y en el 41, el travesaño ha salvado a España. Demasiado espacio para Nuno Mendes en la frontal del área a la salida de un córner, no se lo pensó, su remate lo tocó Pedro Porro con la cabeza y se fue al palo.
El descanso ayudó a encontrarse a los lusos, pero España reencontró el momentum con el paso de los minutos y con la lesión de Nuno Mendes, en la primera y única vez que Lamine Yamal le pudo ganar en el uno contra uno.
La clarividencia de Olmo no tuvo éxito, pero sí la de Ferran Torres. Con libertad en todo el frente del ataque y asumiendo un nuevo rol ha filtrado el balón para que Mikel Merino plasmase todos sus conceptos de ‘9’ que ha ido cogiendo estos dos últimos años en el Arsenal para superar a Diogo Costa, repetir su icónica celebración, como su padre Ángel Miguel, dando la vuelta al banderín del córner.
No sin sufrimiento, ya que Bernardo Silva y Joao Neves, este en la última jornada, han rozado el empate en dos remates que se han ido fuera por poco.
Te puede interesar
Calendario, resultados y clasificaciones del Mundial de fútbol de 2026
La competición comenzará el 11 de junio, y se prolongará, en Estados Unidos, Canadá y México, hasta el 19 de julio, con la disputa de la final.
Noruega elimina a Brasil (1-2), e Inglaterra a México (2-3), y se jugarán un puesto en las semifinales del Mundial
Las selecciones de Noruega y de Inglaterra se enfrentarán, en cuartos de final, este sábado, a las 23:00 horas. En octavos de final, Noruega ha ganado a Brasil con dos goles de Erling Haaland, e Inglaterra ha superado a México con dos tantos de Jude Bellingham y otro, de penalti, de Harry Kane.
Mbappé rompe el muro paraguayo desde los once metros y mete a Francia en cuartos
Un penalti transformado por Kylian Mbappé en el minuto 70 ha dado la victoria a Francia (0-1) frente a Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026. Los de Didier Deschamps se medirán a Marruecos en cuartos.
Marruecos pasa a cuartos superando a Canadá (0-3)
Dos goles de Ounahi y otro de Rahimi han dado a los africanos el pase a la siguiente ronda, en un partido que han tenido que resolver en la segunda mitad.
Argentina y Colombia sellan su pase a octavos tras superar a Cabo Verde y Ghana
La Albiceleste necesitó una prórroga para derrotar por 3-2 a una combativa Cabo Verde y se enfrentará a Egipto en los octavos de final del Mundial 2026. Colombia, por su parte, venció por la mínima (1-0) a Ghana gracias a un gol de Jhon Arias y se medirá a Suiza.
Egipto pasa a octavos ganando en los penaltis a Australia
Tras empatar a uno en el tiempo reglamentario, y no marcar en la prórroga, los penaltis han elegido a los africanos como vencedores (2-4).
Portugal sobrevive a Croacia en el descuento y Suiza avanza con autoridad a octavos del Mundial
Portugal ha sellado su clasificación para los octavos de final del Mundial 2026 tras derrotar a Croacia por 2-1 con un gol de Gonçalo Ramos en el minuto 94, mientras que Suiza ha superado con solvencia a Argelia (2-0) y ya espera rival en la siguiente ronda.
Unai Simón escribe su nombre en la historia de los Mundiales tras superar el récord de imbatibilidad de Zenga
El portero de Murgia ha alcanzado la marca después de permanecer ante Austria 89 minutos consecutivos con la portería a cero, superando los 517 que el italiano Walter Zenga firmó durante el Mundial de Italia 1990.
Multitudinario recibimiento a la selección iraní en el aeropuerto de Teherán pese a caer eliminada
Pese a caer eliminados, los aficionados han sabido valorar el esfuerzo realizado por sus jugadores, en un Mundial lleno de obstáculos. La Federación iraní ha denunciado ante la FIFA las restricciones sufridas, las condiciones en las que ha tenido que hacer frente al Mundial, pero la FIFA no se ha pronunciado y no parece que vaya a hacerlo.