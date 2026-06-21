Ecuador se atasca ante Curazao (0-0) y Japón golea a Túnez (0-4)

La selección de Ecuador volvió a tropezar en el Mundial 2026 tras empatar (0-0) contra Curazao (Grupo E) en el Estadio Kansas City. La ‘Tri’, que había perdido en su debut ante Costa de Marfil, volvió a mostrar problemas ofensivos y se queda obligada a derrotar a Alemania en la última jornada para seguir con opciones de avanzar.

El conjunto dirigido por Sebastián Beccacece generó numerosas ocasiones, pero se encontró con un inspirado Eloy Room. El portero de Curazao, de 37 años, fue decisivo con varias paradas de gran nivel. Ecuador tuvo oportunidades claras desde los primeros minutos, especialmente con Enner Valencia, pero la falta de acierto y el larguero evitaron el gol.

Curazao, en su primer Mundial, protagonizó una actuación histórica. La selección caribeña no solo resistió atrás, sino que también creó peligro con jugadores como Juninho, Leandro Bacuna y Tahith Chong. Con este empate, suma su primer punto en una Copa del Mundo y mantiene opciones de alcanzar los cruces.