Ecuador se atasca ante Curazao (0-0) y Japón golea a Túnez (0-4)
La selección de Ecuador volvió a tropezar en el Mundial 2026 tras empatar (0-0) contra Curazao (Grupo E) en el Estadio Kansas City. La ‘Tri’, que había perdido en su debut ante Costa de Marfil, volvió a mostrar problemas ofensivos y se queda obligada a derrotar a Alemania en la última jornada para seguir con opciones de avanzar.
El conjunto dirigido por Sebastián Beccacece generó numerosas ocasiones, pero se encontró con un inspirado Eloy Room. El portero de Curazao, de 37 años, fue decisivo con varias paradas de gran nivel. Ecuador tuvo oportunidades claras desde los primeros minutos, especialmente con Enner Valencia, pero la falta de acierto y el larguero evitaron el gol.
Curazao, en su primer Mundial, protagonizó una actuación histórica. La selección caribeña no solo resistió atrás, sino que también creó peligro con jugadores como Juninho, Leandro Bacuna y Tahith Chong. Con este empate, suma su primer punto en una Copa del Mundo y mantiene opciones de alcanzar los cruces.
En el otro partido destacado del grupo, Japón logró una contundente victoria por 0-4 frente a Túnez. El equipo asiático mostró una versión sólida, intensa y efectiva para colocarse con cuatro puntos en el grupo F y prácticamente asegurar su presencia en la siguiente ronda.
Daichi Kamada abrió el marcador en una rápida transición y Ayase Ueda fue el gran protagonista del encuentro con dos goles y una asistencia espectacular para el tanto de Junya Ito. El delantero japonés fue una pesadilla para la defensa tunecina, que nunca consiguió entrar en el partido.
Túnez, que estrenaba al técnico Hervé Renard, no logró reaccionar y terminó sin rematar a puerta. La goleada deja al combinado africano eliminado con cero puntos y nueve goles encajados en dos encuentros.
Japón y Países Bajos se jugarán en la última jornada el liderato del grupo F, mientras Ecuador afrontará una auténtica final contra Alemania para intentar mantenerse vivo en el torneo.
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