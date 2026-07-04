Marruecos pasa a cuartos superando a Canadá (0-3)
Dos goles de Azzedine Ounahi y un tercero de Soufiane Rahimi han clasificado este sábado a Marruecos a cuartos de final del Mundial frente a Canadá (0-3), donde se enfrentará al ganador del duelo entre Francia y Paraguay.
Canadá ha saltado al terreno de juego a competir no solo con alta concentración, sino con más agresividad que Marruecos. Feroz en los balones divididos, sin miedo a los choques físicos y con hambre de gol.
Ha sido mérito de Bono si Canadá no ha roto la igualdad en la primera mitad. El portero ha firmado una intervención salvadora en el 10 ante un remate cruzado de Tani Oluwaseyi y ha sostenido a un Marruecos que no ha creado peligro alguno ofensivamente.
Se han ido a los vestuarios con 0-0 en el luminoso y hasta cuatro jugadores marroquíes amonestados.
Ha sido necesaria una jugada a balón parado para romper la igualdad. Ounahi ha rematado desde la frontal del área con la derecha para anotar el 1-0 de Marruecos.
Para Canadá ha sido un golpe psicológico. El equipo de Jesse Marsch ha tardado en reorganizarse. Marruecos se ha encerrado y ha esperado el momento para hacer daño al contragolpe. En el 82, Ounahi ha sentenciado el partido con su doblete personal.
Con la clasificación ya en el bolsillo, Soufiane Rahimi ha aprovechado otra asistencia de Brahim para el definitivo 3-0.
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