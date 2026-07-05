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Mbappé rompe el muro paraguayo desde los once metros y mete a Francia en cuartos

Un penalti transformado por Kylian Mbappé en el minuto 70 ha dado la victoria a Francia (0-1) frente a Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026. Los de Didier Deschamps se medirán a Marruecos en cuartos.

FOTODELDÍA GR7018. FILADELFIA (ESTADOS UNIDOS), 04/07/2026.- Kylian Mbappe de Francia celebra un gol este sábado, en un partido por los octavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Paraguay y Francia en el estadio de Filadelfia (Estados Unidos). EFE/ Angel Colmenares
Kylian Mbappé celebra la victoria. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Mbappek hamaika metroetatik hautsi du Paraguaiko harresia eta Frantzia final-laurdenetan sartu du
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KIROLAK EITB

Última actualización

Francia tuvo que emplearse a fondo para superar a una sólida Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026. El conjunto dirigido por Didier Deschamps encontró la clasificación gracias a un penalti convertido por Kylian Mbappé en el minuto 70, suficiente para sellar un trabajado triunfo por 0-1 en Filadelfia.

 

La selección paraguaya planteó un partido muy defensivo, con una línea de cinco zagueros y todos sus jugadores replegados por detrás del balón. Ese planteamiento dificultó el juego ofensivo francés, que dominó claramente la posesión durante la primera mitad, pero apenas logró generar ocasiones claras de peligro.

Manu Koné protagonizó el intento más destacado antes del descanso con un disparo lejano que inquietó a Orlando Gill, mientras que Mbappé, Dembélé y Rabiot no encontraron espacios para romper el entramado defensivo guaraní.

Tras el descanso, Francia dio un paso adelante y aumentó el ritmo de juego. La entrada de Désiré Doué resultó decisiva, ya que el joven atacante provocó el penalti tras ser derribado por Diego Gómez dentro del área. Después de revisar la acción en el VAR, el árbitro señaló la pena máxima.

Mbappé no falló desde los once metros y firmó el único gol del encuentro, alcanzando además las siete dianas en el torneo e igualando a Lionel Messi como máximo goleador del Mundial.

Paraguay intentó reaccionar en el tramo final, pero le faltaron recursos ofensivos para inquietar a una Francia que supo administrar la ventaja hasta el pitido final. Orlando Gill evitó una derrota más amplia con varias intervenciones de mérito.

Con este triunfo, Francia se enfrentará a Marruecos en los cuartos de final del Mundial 2026, en un duelo que reeditará la semifinal disputada en Catar 2022.

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