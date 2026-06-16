Arabia Saudita y Uruguay (1-1) e Irán y Nueva Zelanda (2-2) arrancan con empate en el Mundial
Arabia Saudita y Uruguay han empatado, 1-1, en el grupo H, e Irán y Nueva Zelanda también han igualado, 2-2, en el grupo G, en la madrugada de este martes, en la primera jornada de la fase de grupos del Campeonato del Mundo de fútbol de 2026, que se está disputando en México, Estados Unidos y Canadá. Así, en los grupos H y G, la igualdad, tras la primera jornada de competición, es máxima, porque las cuatro selecciones de cada uno de esos grupos cuentan con un punto. En los partidos de la madrugada del martes, Uruguay ha empatado en el tramo final el choque ante Arabia Saudita, e Irán ha igualado en dos ocasiones los goles de Nueva Zelanda.
De esta manera, en Miami, Arabia Saudita y Uruguay se han estrenado con empate en el Mundial, en un partido que Arabia Saudita ha estado cerca de ganar. En el minuto 41, Abdulelah Al-Amri ha adelantado a Arabia Saudita; en la segunda mitad, Uruguay, guiada desde el banquillo por el exentrenador del Athletic Marcelo Bielsa, ha buscado con más ahínco la portería rival, y, así, ya en el minuto 80, Maxi Araujo ha hecho el gol del empate. Con este resultado, Arabia Saudita, Uruguay, Cabo Verde y España, los cuatro equipos del grupo H, suman un punto, concluidos los encuentros con que han debutado en la competición.
En Los Ángeles, Irán y Nueva Zelanda han jugado un brillante partido, que se ha resuelto con empate a dos goles. La selección neozelandesa se ha adelantado en dos ocasiones en el marcador, con los goles de Elijah Just en los minutos siete y 54, pero Irán ha respondido a esos dos tantos, empatando a uno, por mediación de Rezaeian, en el minuto 32, y a dos, con el tanto de Mohammad Mohebbi, en el 64. En consecuencia, en el grupo G, Irán, Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto cuentan con un punto en la clasificación, y todo está abierto para las cuatro selecciones.
Para la noche del martes y en la madrugada del miércoles, está prevista la disputa de los siguientes partidos: Francia-Senegal (21:00 horas), Irak-Noruega (00:00 horas), Argentina-Argelia (03:00 horas) y Austria-Jordania (06:00 horas).
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