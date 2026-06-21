Oyarzabal lleva la batuta en la goleada de España a Arabia Saudí (4-0)

El gipuzkoano Mikel Oyarzabal ha ejercido de director de orquesta en la goleada de la selección española contra Arabia Saudí (4-0) para sumar su primera victoria en el Mundial 2026. El delantero de la Real Sociedad ha marcado dos goles y ha asistido a Lamine Yamal en otro para ser el gran protagonista de la victoria. Hassan Tambakti ha marcado en propia puerta para cerrar el resultado.

Los futbolistas han salido al terreno de juego de Atlanta con ganas de responder sobre el césped. Diez minutos han tardado en abrir el marcador. Un desajuste defensivo en un saque de portería de los saudís lo ha aprovechado Oyarzabal para poner un pase milimétrico a Lamine, quien ha marcado desde la misma línea (1-0).

En medio del asedio, en un saque de esquina ha marcado el 2-0 Oyarzabal. Además, el jugador vasco ha disfrutado con un doblete en tres minutos (3-0). Poco después, el atacante de la Real ha tenido el hat-trick en un balón al larguero.