Oyarzabal lleva la batuta en la goleada de España a Arabia Saudí (4-0)
En el grupo G, Bélgica e Irán han empatado sin goles en un partido en el que los 'diablos rojos' han sido superiores, pero han acabado el partido en inferioridad.
El gipuzkoano Mikel Oyarzabal ha ejercido de director de orquesta en la goleada de la selección española contra Arabia Saudí (4-0) para sumar su primera victoria en el Mundial 2026. El delantero de la Real Sociedad ha marcado dos goles y ha asistido a Lamine Yamal en otro para ser el gran protagonista de la victoria. Hassan Tambakti ha marcado en propia puerta para cerrar el resultado.
Los futbolistas han salido al terreno de juego de Atlanta con ganas de responder sobre el césped. Diez minutos han tardado en abrir el marcador. Un desajuste defensivo en un saque de portería de los saudís lo ha aprovechado Oyarzabal para poner un pase milimétrico a Lamine, quien ha marcado desde la misma línea (1-0).
En medio del asedio, en un saque de esquina ha marcado el 2-0 Oyarzabal. Además, el jugador vasco ha disfrutado con un doblete en tres minutos (3-0). Poco después, el atacante de la Real ha tenido el hat-trick en un balón al larguero.
España ha vuelto a marcar, pero el gol lo ha marcado Hassan Altambakti en su portería en un rebote provocado por un disparo de Marc Cucurella.
Solo ha faltado que Ferran Torres se reencontrará con el gol, que le ha vuelto a ser esquivo. Esta vez, por fuera de juego en el 92.
Empate sin goles entre Bélgica e Irán
En el primer partido de la segunda jornada del grupo G, Bélgica e Irán han terminado empatando a cero en el estadio Los Ángeles, en un partido en el que 'los diablos rojos' han sido superiores y han tenido varias ocasiones de marcar, pero la expulsión de Ngoy ha mermado sus fuerzas en los minutos finales. Así, se jugarán el pase a los dieciseisavos de final en la última jornada.
El encuentro se ha disputado parejo entre ambos, aunque Bélgica ha registrado el monopolio casi absoluto de la pelota, un dominio que se ha reflejado en una circulación constante de más de 300 pases otorgados en los primeros 45 minutos de juego.
Estas estadísticas respaldan el planteamiento del conocido como Team Melli, que ha abandonado por completo la posesión de balón para encerrarse atrás y apostar por un contragolpe aislado ante el asedio belga.
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