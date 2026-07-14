España jugará su segunda final en un Mundial tras ganar a Francia (0-2)
Un gol de penalti de Mikel Oyarzabal, en el minuto 20, y otro de Pedro Porro en jugada, en el 58, han clasificado a España para la segunda final del Mundial de su historia, al imponerse por 0-2 a Francia en una semifinal con una buena actuación colectiva.
La selección española de Luis de la Fuente le ha amargado la fiesta nacional a Francia con un partido muy serio. España, rocosa en defensa y dueña de la posesión del balón, ha sabido aprovechar los pocos errores del conjunto galo.
El primero lo ha cometido el conjunto del labortano Didier Deschamps a los 20 minutos, en la primera irrupción trascendente de Lamine Yamal. Hasta entonces, apenas había entrado en juego, pero leyó perfectamente un balón al área, que pilló mal perfilado a Lucas Digne, se le anticipó con el cuerpo y el defensa le pegó en la pierna. Penalti que no falló el eibartarra Mikel Oyarzabal para anotar su quinto gol en el torneo y poner la proa hacia el Metlife (m.22).
Con una mejor ocupación del campo, ayudas solidarias y determinación en las disputas, España ha acabado desactivando a una selección francesa irreconocible en el primer tiempo, que perdió por lesión a William Saliba, no disparó más que, alto, por medio de Bradley Barcola, y a la que un oportuno corte de Dayot Upamecano libró del segundo gol tras una gran jugada de Lamine y Dani Olmo, que no pudo rematar con claridad Fabián Ruiz.
Tras el entretiempo, no reactivó tampoco a Francia, ni la entrada de Manu Koné, con la intención de tener más el balón, ni el cambio de Barcola, prácticamente inédito, por Desiré Doué.
Al contrario, una nueva desatención defensiva permitió a Pedro Porro plantarse solo ante Maignan, tras otra magnífica pared de Dani Olmo y batir a Maignan, para poner una distancia, antes de la hora de juego, ya casi insalvable, sobre todo por sensaciones.
Francia no tuvo plan ni garra para forzar la remontada y, aunque entró más en juego Mbappé, fruto del repliegue español, nunca dio la sensación de ajustar el resultado, ni cuando una mala salida de Unai Simón dejó a Doué con el balón y la meta desguarnecida. El delantero del PSG la lanzó al cuerpo del guardameta en su repliegue.
De la Fuente fue premiando a su plantilla, dio entrada a Ferran, Mikel Merino, Pedri, Nico, Llorente...y todos pudieron tener minutos para festejar sobre el campo la clasificación, para aguarle la fiesta nacional a Francia y acabar de frustrar a un Mbappé que incluso dejó un feo codazo a Unai.
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