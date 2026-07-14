Un gol de penalti de Mikel Oyarzabal, en el minuto 20, y otro de Pedro Porro en jugada, en el 58, han clasificado a España para la segunda final del Mundial de su historia, al imponerse por 0-2 a Francia en una semifinal con una buena actuación colectiva.

La selección española de Luis de la Fuente le ha amargado la fiesta nacional a Francia con un partido muy serio. España, rocosa en defensa y dueña de la posesión del balón, ha sabido aprovechar los pocos errores del conjunto galo.

El primero lo ha cometido el conjunto del labortano Didier Deschamps a los 20 minutos, en la primera irrupción trascendente de Lamine Yamal. Hasta entonces, apenas había entrado en juego, pero leyó perfectamente un balón al área, que pilló mal perfilado a Lucas Digne, se le anticipó con el cuerpo y el defensa le pegó en la pierna. Penalti que no falló el eibartarra Mikel Oyarzabal para anotar su quinto gol en el torneo y poner la proa hacia el Metlife (m.22).

Con una mejor ocupación del campo, ayudas solidarias y determinación en las disputas, España ha acabado desactivando a una selección francesa irreconocible en el primer tiempo, que perdió por lesión a William Saliba, no disparó más que, alto, por medio de Bradley Barcola, y a la que un oportuno corte de Dayot Upamecano libró del segundo gol tras una gran jugada de Lamine y Dani Olmo, que no pudo rematar con claridad Fabián Ruiz.

Tras el entretiempo, no reactivó tampoco a Francia, ni la entrada de Manu Koné, con la intención de tener más el balón, ni el cambio de Barcola, prácticamente inédito, por Desiré Doué.