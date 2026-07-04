MUNDIAL 2026
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Argentina y Colombia sellan su pase a octavos tras superar a Cabo Verde y Ghana

La Albiceleste necesitó una prórroga para derrotar por 3-2 a una combativa Cabo Verde y se enfrentará a Egipto en los octavos de final del Mundial 2026. Colombia, por su parte, venció por la mínima (1-0) a Ghana gracias a un gol de Jhon Arias y se medirá a Suiza.
AME7333. MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 03/07/2026.- Jugadores de Argentina celebran este viernes, al finalizar un partido del Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Cabo Verde en el estadio Hard Rock en Miami (Estados Unidos). EFE/ Alberto Estevez
Los jugadores de la selección Argentina celebran la victoria. Foto: EFE
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L. U. G. | KIROLAK EITB

Última actualización

Argentina y Colombia certificaron su clasificación para los octavos de final del Mundial 2026 después de superar dos eliminatorias muy diferentes. Mientras la vigente campeona del mundo tuvo que emplearse a fondo para doblegar a una valiente Cabo Verde (3-2) tras 120 minutos de juego, Colombia resolvió con autoridad y sin sobresaltos su compromiso frente a Ghana (1-0).

En el Hard Rock Stadium de Miami, el combinado dirigido por Lionel Scaloni encontró un rival que volvió a demostrar que su histórica participación en el torneo no era fruto de la casualidad. Lionel Messi abrió el marcador en el minuto 29 con su séptimo gol del campeonato y el vigésimo en la historia de los Mundiales, culminando un gran pase de Lisandro Martínez.

Sin embargo, Cabo Verde reaccionó tras el descanso y empató en el minuto 59 por medio de Deroy Duarte. Argentina recuperó la ventaja nada más comenzar la prórroga con un tanto de Lisandro Martínez, pero el espectacular gol de Sidny Lopes Cabral en el minuto 103 volvió a equilibrar el encuentro.

Cuando el choque parecía encaminado a los penaltis, un remate de cabeza de Cristian Romero terminó convirtiéndose en el definitivo 3-2 tras tocar en Diney Borges, que introdujo el balón en su propia portería. Argentina resistió el empuje final del conjunto africano y logró el billete para los octavos, donde se enfrentará a Egipto el próximo 7 de julio en Atlanta.

Por su parte, Colombia confirmó su presencia entre las dieciséis mejores selecciones del torneo al derrotar a Ghana por 1-0 en el Arrowhead Stadium de Kansas. El único gol del encuentro llegó en el minuto 15, cuando Jhon Arias culminó una buena acción iniciada por Luis Suárez.

El equipo de Néstor Lorenzo controló el partido pese a no mostrar su versión más brillante. James Rodríguez fue sustituido al descanso y Juan Fernando Quintero aportó frescura en la segunda mitad, mientras que Luis Díaz dispuso de varias ocasiones para ampliar la ventaja, incluido un gol anulado por fuera de juego y un mano a mano que no consiguió transformar.

Ghana apenas inquietó la portería colombiana y se despidió del Mundial sin capacidad de reacción. Con esta victoria, Colombia se citará con Suiza en los octavos de final con el objetivo de alcanzar por segunda vez en su historia los cuartos de final de una Copa del Mundo.

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