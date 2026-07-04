Argentina y Colombia sellan su pase a octavos tras superar a Cabo Verde y Ghana

Argentina y Colombia certificaron su clasificación para los octavos de final del Mundial 2026 después de superar dos eliminatorias muy diferentes. Mientras la vigente campeona del mundo tuvo que emplearse a fondo para doblegar a una valiente Cabo Verde (3-2) tras 120 minutos de juego, Colombia resolvió con autoridad y sin sobresaltos su compromiso frente a Ghana (1-0).

En el Hard Rock Stadium de Miami, el combinado dirigido por Lionel Scaloni encontró un rival que volvió a demostrar que su histórica participación en el torneo no era fruto de la casualidad. Lionel Messi abrió el marcador en el minuto 29 con su séptimo gol del campeonato y el vigésimo en la historia de los Mundiales, culminando un gran pase de Lisandro Martínez.

Sin embargo, Cabo Verde reaccionó tras el descanso y empató en el minuto 59 por medio de Deroy Duarte. Argentina recuperó la ventaja nada más comenzar la prórroga con un tanto de Lisandro Martínez, pero el espectacular gol de Sidny Lopes Cabral en el minuto 103 volvió a equilibrar el encuentro.

Cuando el choque parecía encaminado a los penaltis, un remate de cabeza de Cristian Romero terminó convirtiéndose en el definitivo 3-2 tras tocar en Diney Borges, que introdujo el balón en su propia portería. Argentina resistió el empuje final del conjunto africano y logró el billete para los octavos, donde se enfrentará a Egipto el próximo 7 de julio en Atlanta.