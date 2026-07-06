Noruega elimina a Brasil (1-2), e Inglaterra a México (2-3), y se jugarán un puesto en las semifinales del Mundial
Noruega e Inglaterra se han clasificado para los cuartos de final del Campeonato del Mundo de fútbol de 2026, que se está jugando en México, Estados Unidos y Canadá, este domingo por la noche y en la madrugada de este lunes. Las selecciones clasificadas han conseguido el pase al eliminar, respectivamente, a Brasil, por 1-2, y a México, 2-3. De esta forma, el próximo sábado, a las 23:00 horas, Noruega e Inglaterra se enfrentarán en cuartos de final, con un billete para las semifinales del Mundial en juego.
En este contexto, en Nueva York, Noruega ha protagonizado una de las grandes sorpresas del campeonato, al dejar fuera de la competición a Brasil, seis veces campeona del mundo y siempre una de las principales favoritas para hacerse con el título. El equipo noruego ha basado su victoria (1-2) en la sobresaliente actuación de su delantero Erling Haaland, autor de dos excelentes goles en los minutos 79 y 90, y en las paradas de su portero Orjan Nyland, que ha estado impecable, y, entre otras intervenciones de mérito, ha parado un penalti a Guimaraes, en el minuto 14 de juego. Con 0-2 en el marcador, Brasil, por mediación de Neymar, también de penalti, ha conseguido su gol, ya en el tiempo de prolongación, pero eso no ha sido suficiente para poner en apuros a Noruega, que accede por primera vez en su historia a cuartos de final del Mundial. El equipo brasileño, en consecuencia, continúa sin levantar la Copa del Mundo desde que lo lograra en 2002.
En Ciudad de México, Inglaterra ha ganado a México, por 2-3, en un partido vibrante y espectacular. La selección inglesa, en el primer tiempo, se ha adelantado por 0-2, con dos goles de Jude Bellingham, en los minutos 36 y 38, pero Julián Quiñones, antes del descanso, ha marcado el 1-2; ya en la segunda mitad, en el minuto 53 de juego, el jugador de Inglaterra Quansah ha sido expulsado, pero su equipo, por mediación de Harry Kane, de penalti, ha hecho el 1-3. Raúl Jiménez, también desde los once metros, en el minuto 69, ha puesto el 2-3, que ha sido definitivo, a pesar de los intentos de México en ese tramo final. De esta manera, la selección que entrena El Vasco Aguirre queda fuera de la competición, tras completar un notable papel.
Para las próximas horas, está prevista la disputa de otras dos eliminatorias de octavos de final, cuyos vencedores se enfrentarán en cuartos el próximo viernes por la noche; se trata de los partidos Portugal-España, que comienza a las 21:00 horas y en el que Unai Simón, Martín Zubimendi, Mikel Merino, Mikel Oyarzabal y Nico Williams podrían participar, y Estados Unidos-Bélgica, que empieza a las 02:00 horas.
Sigue toda la información del campeonato en la web especial de kirolakeitb.eus sobre el Mundial de 2026.
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