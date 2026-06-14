Festival alemán frente a la debutante Curazao (7-1)

Alemania golea a Curazao en el primer partido del grupo E de la Copa del Mundo con un resultado de 7-1. Debut por todo lo alto de la selección teutona frente a Curazao, que ha marcado su primer gol en la historia de los Mundiales gracias a Comenencia.

El equipo de Nagelsmann ha salido avasallando a su rival y pronto ha encontrado el premio del gol. En el minuto 5, Nmecha, tras una buena pared con Wirtz al borde del área, ha sacado un bonito disparo con rosca para colocar lejos del portero el balón en fondo de la red. Antes, Musiala ya había avisado dos veces.

Los minutos siguientes, la presión alemana sobre la puerta de Curazao ha seguido siendo enorme, aunque Nmecha, Musiala, Sané y Wirtz no han encontrado puerta.

El primer acercamiento de los americanos ha llegado en el 18’ gracias a un disparo muy lejano y desviado de Leadro Bacuna. Esta acción ha animado mucho a la selección de Curazao, que ha podido sacudirse los nervios del debut mundialista. Y es que apenas tres minutos después, en el 21, Comenencia ha logrado marcar el primer gol de su país en la historia de los Mundiales con un zurdazo que ha rebotado en Kimmich.