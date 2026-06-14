Festival alemán frente a la debutante Curazao (7-1)
Debut por todo lo alto de Alemania frente a Curazao, que ha marcado su primer gol en la historia de los Mundiales.
Alemania golea a Curazao en el primer partido del grupo E de la Copa del Mundo con un resultado de 7-1. Debut por todo lo alto de la selección teutona frente a Curazao, que ha marcado su primer gol en la historia de los Mundiales gracias a Comenencia.
El equipo de Nagelsmann ha salido avasallando a su rival y pronto ha encontrado el premio del gol. En el minuto 5, Nmecha, tras una buena pared con Wirtz al borde del área, ha sacado un bonito disparo con rosca para colocar lejos del portero el balón en fondo de la red. Antes, Musiala ya había avisado dos veces.
Los minutos siguientes, la presión alemana sobre la puerta de Curazao ha seguido siendo enorme, aunque Nmecha, Musiala, Sané y Wirtz no han encontrado puerta.
El primer acercamiento de los americanos ha llegado en el 18’ gracias a un disparo muy lejano y desviado de Leadro Bacuna. Esta acción ha animado mucho a la selección de Curazao, que ha podido sacudirse los nervios del debut mundialista. Y es que apenas tres minutos después, en el 21, Comenencia ha logrado marcar el primer gol de su país en la historia de los Mundiales con un zurdazo que ha rebotado en Kimmich.
La reacción alemana no se ha hecho esperar y el asedio ha comenzado a ser más intenso, si cabe. Así, en el 38’, Schlotterbeck ha devuelto la ventaja para Alemania tras un gran remate de cabeza en el primer palo, libre de marca, en un córner.
En el añadido del primer tiempo, Bazoer ha cometido un claro penalti sobre Nmecha, que ha transformado Havertz engañando al portero, para colocar el 3-1 con el que se ha llegado al descanso.
La segunda parte ha comenzado con Alemania queriendo sentenciar el partido, y pronto lo ha conseguido. Casi en la primera jugada, un gran pase al hueco de Kimmich para Musiala ha permitido al atacante del Bayern firmar el 4-1. Definición de mucho nivel la suya con un tiro cruzado.
Nmecha y Sané han podido aplicar la ventaja minutos después, pero ninguno de sus remates ha encontrado el premio. Sí lo ha hecho el lateral izquierdo Nathaniel Brown con la pierna derecha, su menos buena, empalmando una volea dentro del área tras una dejada de tacón de Undav en el 68’.
Margaritha, en el 75’, ha tenido la más clara de Curazao en la segunda parte, pero su disparo se ha marchado alto. Un minuto después, Undav ha colocado el 6-1 con un remate en el área pequeña tras una nueva asistencia de Kimmich.
La goleada la ha cerrado Havertz con una buena definición de vaselina a pase de Undav en el 88’.
En la segunda jornada del grupo E, Alemania jugará contra Costa de Marfil, mientras que Curazao frente a Ecuador.
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