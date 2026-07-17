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Markel Lujua: “Para los cuatro de abajo, este fin de semana es fundamental"

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Markel Lujua, patrón de Santurtzi
18:00 - 20:00
Markel Lujua, patrón de Santurtzi. Foto: EITB
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KIROLAK EITB

Última actualización

El fin de semana se disputarán en Galicia las regatas de las principales ligas de remo. Este año tendrán dos fines de semana allí. Hemos estado con el patrón de Santurtzi, Markel Lujua. Lo hemos pillado camino de Galicia.

Santurtzi Remo Eusko Label Liga

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