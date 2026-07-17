¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.
Markel Lujua: “Para los cuatro de abajo, este fin de semana es fundamental"
El fin de semana se disputarán en Galicia las regatas de las principales ligas de remo. Este año tendrán dos fines de semana allí. Hemos estado con el patrón de Santurtzi, Markel Lujua. Lo hemos pillado camino de Galicia.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Santurtzi busca la permanencia en la Liga Eusko Label
Tras dos temporadas en la Liga ARC, Santurtzi afronta con ilusión la Liga Eusko Label. Los campeones del 2020 y 2021 tienen como objetivo principal mantenerse en la categoría, así lo ha contado el entrenador Alexander Esteban.
Cargar más