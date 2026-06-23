Francia y Noruega se clasifican para los dieciseisavos, y Argelia suma sus primeros tres puntos

Francia certificó este lunes su clasificación para los dieciseisavos de final del Mundial 2026 al imponerse por 3-0 a Irak con un doblete de Kylian Mbappé, que ya suma cuatro goles en el torneo, en un encuentro marcado por una interrupción de más de dos horas a causa de una tormenta eléctrica.

Con Michael Olise en la media punta, Ousmane Dembélé por la derecha, Bradley Barcola por la izquierda y Mbappé de 9, Didier Deschamps quiso consolidar lo que le había funcionado contra Senegal ante una débil Irak, número 60 del ránking FIFA.

Asimismo, la selección de Noruega también estará en dieciseisavos de final después de superar por 3-2 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey a Senegal, con un doblete de Haaland.



El combinado nórdico sacó adelante un choque clave, donde en líneas generales fue mejor que su rival, y liderado por su estelar delantero, con el que ahora espera retar a Francia por el primer puesto de un Grupo I.

Así, Francia y Noruega se jugará la primera posición del Grupo I este próximo viernes en Boston.

Por último, la selección de Argelia ganó este martes a Jordania (1-2) en San Francisco (Estados Unidos), en la segunda jornada del Grupo J, para sumar sus primeros 3 puntos y jugarse el pase a los cruces en la última jornada contra Austria. Jordania, pese a adelantarse y ser valiente, se marchará a casa tras los dos mazazos argelinos y despidiéndose ante la Argentina de Leo Messi.



Este martes concluirá la segunda jornada de esta primera ronda, en la que se medirán las selecciones de los grupos K y L: Portugal-Uzbekistán (19:00 horas), Inglaterra-Ghana (22:00 horas), Panamá-Croacia (01:00 horas) y Colombia-RD Congo (04:00 horas).