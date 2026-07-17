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Mikel Rodríguez, listo para jugar con el Alavés

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Mikel Rodriguez
18:00 - 20:00
Mikel Rodríguez. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Mikel Rodriguez, gogotsu Alavasekin jokatzeko
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KIROLAK EITB

Última actualización

El Alavés ha presentado a su segunda incorporacion en el mercado de verano, al getariarra Mikel Rodríguez. El centrocampista militará las próximas cinco temporadas en Vitoria-Gasteiz, aunque la Real volverá a tener opción de compra del jugador.

 

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