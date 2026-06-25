Doce selecciones ya se han clasificado y siete están eliminadas
Doce selecciones han asegurado hasta este miércoles su participación en los dieciseisavos de final de Mundial 2026. Sudáfrica, Suiza, Canadá, Brasil y Marruecos se han unido a México, Estados Unidos, Alemania, Argentina, Francia, Noruega y Colombia. Asimismo, otras doce selecciones que terminarán en el tercer puesto lucharán por clasificación entre las ocho mejores de esa posición. En esa carrera quedaron hoy Corea del Sur en el Grupo A, Bosnia y Herzegovina en el B y Escocia en el C. Por otra parte, ya son siete los equipos que se han quedado fuera de la competición: Haití, Turquía, Túnez, Jordania, Panamá, Catar y República Checa.
Respecto a los resultados de la última jornada del Grupo C, la selección de Brasil superó (0-3) a la de Escocia, asegurando su billete a dieciseisavos de final como lider, gracias al acierto de Vinicius Júnior.
La canarinha sumó siete puntos, los mismos que Marruecos con su 4-2 a Haití, pero primera por goles, para citarse con la segunda clasificada del Grupo F. Mientras, con tres puntos y un -3 en diferencia de goles, Escocia, que no mostró lo que se jugaba en Miami, tendrá muy complicado avanzar como una mejor tercera.
Un solitario gol de Thapelo Maseko clasificó, por primera vez en la historia, a Sudáfrica para las eliminatorias en un Mundial, tras derrotar (1-0) a Corea del Sur en la tercera y última jornada del grupo A, disputada en el Estadio BBVA de Monterrey.
El tanto del delantero del AEL Limassol de Chipre fue historia, y acabaron segundos, con 4 puntos, del grupo del coanfitrión México, líder con 9 al volver a ganar (3-0) a Chequia, y se enfrentarán a Canadá en los dieciseisavos de final de la edición más global del Mundial.
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La competición comenzará el 11 de junio, y se prolongará, en Estados Unidos, Canadá y México, hasta el 19 de julio, con la disputa de la final.
Suiza pasa como primera; Canadá es segunda, Bosnia es tercera y Catar cae eliminada
Suiza ha vencido (2-1) a Canadá en la última jornada del grupo B gracias a otra buena actuación de Johan Manzambi y Rubén Vargas. Por su parte, Bosnia y Herzegovina, con goles de Kerim Alajbegovic, Ermin Mahmic y otro de Sultan Al-Brake en propia puerta, ha ganado a la Catar de Julen Lopetegi (3-1).
Cristiano Ronaldo, primer jugador de la historia que consigue marcar al menos un gol en seis Mundiales
El jugador de la selección de Portugal, de 41 años, ha hecho goles, diez hasta ahora, en los siguientes seis Campeonatos del Mundo: Alemania 2006, un gol; Sudáfrica 2010, un gol; Brasil 2014, un gol; Rusia 2018, cuatro goles; Catar 2022, un gol; y México, Estados Unidos y Canadá 2026, de momento, dos goles.
Colombia está en dieciseisavos, Panamá se queda fuera, e Inglaterra no pasa del empate ante Ghana
Los colombianos vencierona 1-0 a la República Democrática del Congo, Croacia se impuso a Panamá 0-1, mientras que Inglaterra empató sin goles ante Ghana.
Cristiano se reivindica con dos goles ante Uzbekistán y Portugal suma su primera victoria (5-0)
El legendario delantero de Funchal es el primer jugador en marcar en seis Mundiales distintos. Nuno Mendes, un gol en propia puerta del guardameta Abduvakhid Nematov y un tanto de Rafael Leao han completado la goleada de los lusos.
La afición noruega rema al unísono en Times Square
Los aficionados noruegos animan a su selección de una forma muy curiosa,y, a estas alturas, conocida: remando. Ayer, los aficionados se congregaron en el Times Square de Nueva York y han dejado unas imágenes.
Francia y Noruega se clasifican para los dieciseisavos, y Argelia suma sus primeros tres puntos
La selección gala se impuso 3-0 a Irak, Noruega ganó a Senegal 3-2 y Argelia se llevó la victoria ante Jordania por 1-2.
Messi agranda su leyenda, y Argentina vence a Austria y reserva plaza en dieciseisavos (2-0)
Con determinación y sin maldecir siquiera el penalti fallado a los 9 minutos, Messi y Argentina han cumplido con el pronóstico, por más que pudiese asustar la pretendida presión asfixiante de los centrouropeos, que al final fue menos.
Messi ya es el máximo goleador en solitario de la historia de los Mundiales
Con el gol logrado en el minuto 38 del partido contra Austria se ha convertido en el máximo goleador. Pudo haberlo hecho en el minuto 9 desde el punto de penalti, pero su disparo salió desviado. Por si no fuera suficiente, la estrella argentina ha hecho su segundo gol en el descuento. De momento suma 18, dos más que Klose.