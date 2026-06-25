Mundial 2026
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Doce selecciones ya se han clasificado y siete están eliminadas

Además, otras doce selecciones que terminarán en el tercer puesto lucharán por clasificación entre las ocho mejores de esa posición.
Munduko Txapelketa 2026: Hegoafrika-Korea
Imagen del encuentro entre Sudáfrica y Corea del Sur, del grupo A. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Hamabi selekzio sailkatu dira eta zazpi kanporatuta daude
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KIROLAK EITB

Última actualización

Doce selecciones han asegurado hasta este miércoles su participación en los dieciseisavos de final de Mundial 2026Sudáfrica, Suiza, Canadá, Brasil y Marruecos se han unido a México, Estados Unidos, Alemania, Argentina, Francia, Noruega y Colombia. Asimismo, otras doce selecciones que terminarán en el tercer puesto lucharán por clasificación entre las ocho mejores de esa posición. En esa carrera quedaron hoy Corea del Sur en el Grupo A, Bosnia y Herzegovina en el B y Escocia en el C. Por otra parte, ya son siete los equipos que se han quedado fuera de la competición: Haití, Turquía, Túnez, Jordania, Panamá, Catar y República Checa. 

Respecto a los resultados de la última jornada del Grupo C, la selección de Brasil superó (0-3) a la de Escocia, asegurando su billete a dieciseisavos de final como lider, gracias al acierto de Vinicius Júnior

La canarinha sumó siete puntos, los mismos que Marruecos con su 4-2 a Haití, pero primera por goles, para citarse con la segunda clasificada del Grupo F. Mientras, con tres puntos y un -3 en diferencia de goles, Escocia, que no mostró lo que se jugaba en Miami, tendrá muy complicado avanzar como una mejor tercera.

Un solitario gol de Thapelo Maseko clasificó, por primera vez en la historia, a Sudáfrica para las eliminatorias en un Mundial, tras derrotar (1-0) a Corea del Sur en la tercera y última jornada del grupo A, disputada en el Estadio BBVA de Monterrey. 

El tanto del delantero del AEL Limassol de Chipre fue historia, y acabaron segundos, con 4 puntos, del grupo del coanfitrión México, líder con 9 al volver a ganar (3-0) a Chequia, y se enfrentarán a Canadá en los dieciseisavos de final de la edición más global del Mundial.




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