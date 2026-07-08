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Suiza elimina a Colombia en la tanda de penaltis, y ya están listos los cuartos de final del Mundial

Estas son todas las eliminatorias de cuartos: en una parte del cuadro, Francia-Marruecos y España-Bélgica; en la otra parte, Noruega-Inglaterra y Argentina-Suiza. En la última eliminatoria de octavos de final, Suiza y Colombia han empatado a cero, y en los penaltis Suiza ha ganado por 4-3.
Suitza-Kolonbia Munduko Txapelketa
Suiza ha obtenido su pase en los penaltis, ante Colombia. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Suitzak Kolonbia kanporatu du, penaltietan, eta prest daude Munduko Txapelketako final laurdenak
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

Suiza se ha clasificado para los cuartos de final del Campeonato del Mundo de fútbol de 2026, que se está jugando en México, Estados Unidos y Canadá, en la madrugada de este miércoles. La selección suiza ha logrado su clasificación al superar, en octavos de final, en la tanda de penaltis, a Colombia, en una eliminatoria que ha llegado a los lanzamientos desde los once metros después de que ambos equipos hayan empatado a cero. De esta forma, ya están listas todas las eliminatorias de cuartos de final, que se disputan entre el jueves por la noche y la madrugada del domingo.

En concreto, estas son las eliminatorias de cuartos de final: en una parte del cuadro, Francia jugará ante Marruecos, el jueves, desde las 22:00 horas, y España contra Bélgica, el viernes, a las 21:00 horas; en la otra parte del cuadro, Noruega se enfrentará a Inglaterra, el sábado, desde las 23:00 horas, y Argentina a Suiza, a las 03:00 horas del domingo.

Los ganadores de los partidos Francia-Marruecos y España-Bélgica jugarán la primera semifinal, el martes 14, a las 21:00 horas, en tanto que las selecciones que consigan clasificarse en los encuentros Noruega-Inglaterra y Argentina-Suiza disputarán la segunda semifinal el miércoles, día 15, también desde las 21:00 horas. Para el día 18 está previsto el partido por el tercer puesto, en tanto que el día 19, domingo, se pone en juego la gran final del Mundial de 2026.

En lo que respecta a la eliminatoria entre Suiza y Colombia, que ha cerrado los octavos de final, en Vancouver, ha sido un partido muy igualado y de gran tensión sobre el césped, por lo mucho que había en juego. Colombia ha dominado más, pero no ha habido goles, ni en el partido ni en la prórroga, y el ganador se ha decidido en los penaltis, donde el jugador de Suiza Rubén Vargas ha marcado el tanto definitivo (4-3).

Sigue toda la información del campeonato en la página web especial del Mundial de kirolakeitb.eus.

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