Una vigorosa reacción en los últimos 7 minutos ha clasificado a la final del Mundial contra España este domingo a Argentina, gracias a los goles de Enzo Fernández en el 85 y al de Lautaro Martínez en el 92.

Inglaterra se ha adelantado con un gol de Anthony Gordon en el 55, pero los Three Lions no han resistido a la vigorosa reacción del campeón de hace cuatro años en Catar.

Dos veces los postes y otras antes Jordan Pickford han salvado a Inglaterra del empate, hasta que los cambios y el equipo encabezado por Messi, quien ha participado en las dos acciones de la remontada, han cambiado la historia de un partido en Atlanta que comenzó muy tenso.

En un ambiente vibrante, con los corazones de las dos aficiones repartidos entre los dos fondos, el partido se ha jugado con alta tensión, constantes choques en los balones divididos y protestas. Leo Messi intentó romper esquemas en el 37, con una extraordinaria jugada entre tres hombres que obligó a Anderson a llevarse una amarilla para pararle.

Con más choques físicos que fútbol, las dos selecciones regresaron a los vestuarios con todo abierto, y con la necesidad de atreverse para desequilibrar el partido.