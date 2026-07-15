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La campeona remonta a Inglaterra en unos últimos 7 minutos mágicos y se cita con España en la final (1-2)

Anthony Gordon ha adelantado a los ingleses en el minuto 55 de un partido muy trabado y tenso, pero los tantos de Enzo Fernández en el 85 y de Lautaro Martínez en el 92 han volteado el marcador. Messi ha participado en las dos acciones de la remontada.
ATLANTA (United States), 15/07/2026.- Lautaro Martinez of Argentina (L) scores the 2-1 during the FIFA World Cup 2026 semifinals match England against Argentina, in Atlanta, USA, 15 July 2026. EFE/EPA/RONALD WITTEK
Enzo Fernández festeja su gol, el del empate para Argentina. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Argentinak Ingalaterrari irabazi dio finalerdia (1-2) eta Munduko Txapelketako finalean sartu da
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AGENCIAS | EITB

Última actualización

Una vigorosa reacción en los últimos 7 minutos ha clasificado a la final del Mundial contra España este domingo a Argentina, gracias a los goles de Enzo Fernández en el 85 y al de Lautaro Martínez en el 92.

Inglaterra se ha adelantado con un gol de Anthony Gordon en el 55, pero los Three Lions no han resistido a la vigorosa reacción del campeón de hace cuatro años en Catar.

Dos veces los postes y otras antes Jordan Pickford han salvado a Inglaterra del empate, hasta que los cambios y el equipo encabezado por Messi, quien ha participado en las dos acciones de la remontada, han cambiado la historia de un partido en Atlanta que comenzó muy tenso.

En un ambiente vibrante, con los corazones de las dos aficiones repartidos entre los dos fondos, el partido se ha jugado con alta tensión, constantes choques en los balones divididos y protestas. Leo Messi intentó romper esquemas en el 37, con una extraordinaria jugada entre tres hombres que obligó a Anderson a llevarse una amarilla para pararle.

Con más choques físicos que fútbol, las dos selecciones regresaron a los vestuarios con todo abierto, y con la necesidad de atreverse para desequilibrar el partido.

 

Comenzó mejor Argentina la reanudación, pero precisamente cuando la Albiceleste subió sus líneas, fue Inglaterra la primera en castigar. Un pase largo para Jude Bellingham comenzó una jugada que acabó con un centro de Morgan Rogers que Gordon remató en el segundo poste tras adelantarse a Nahuel Molina.

Argentina se encontraba de nuevo contra las cuerdas. Y la respuesta fue Messi. Las jugadas ofensivas de la Albiceleste se centralizaron en su zurda, con Inglaterra encerrada en su mitad de campo, jugando el tipo de partido en el que más cómoda se siente.

Lo rozó la Scaloneta en el 68, justo antes de la pausa de hidratación, con un cabezazo de Nico González tras un gran centro de Messi, pero Pickford firmó una magnífica intervención para despejar. El portero del Liverpool tuvo que dar las gracias al poste minutos después, cuando un cabezazo de Mac Allister tras un centro de De Paul le había fulminado.

Con Tuchel reforzando la zaga inglesa ante la lluvia de centros, Enzo Fernández encontró la luz desde los 22 metros para fulminar a Pickford y empatar el duelo.

Inglaterra, que había perdido brillo ofensivo, pagó el golpe psicológico. Y Argentina, en un Mercedes-Benz Stadium que sonaba casi como la Bombonera, fue a por más. Lo logró de la mano de Lautaro Martínez, que aprovechó un perfecto centro de Messi con la derecha para enviar al fondo de las mallas de cabeza el balón, que deja a la Albiceleste a un paso de repetir título.

 

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