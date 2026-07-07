Bélgica supera con claridad a Estados Unidos (1-4), y se enfrentará a España en cuartos de final del Mundial

Bélgica se ha clasificado para los cuartos de final del Campeonato del Mundo de fútbol de 2026 que se está jugando en México, Estados Unidos y Canadá. La selección belga ha obtenido el pase al eliminar, en octavos de final, en la madrugada del martes, a Estados Unidos, por 1-4, en Seattle. Así, Bélgica, en la próxima eliminatoria, se enfrentará a España, el viernes, a las 21:00 horas, en Los Ángeles, en un encuentro en el que estará en juego un billete para las semifinales, donde Francia o Marruecos jugarán ante España o Bélgica.

El equipo belga ha ganado con claridad a Estados Unidos, con dos goles de De Ketelaere, otro de Vanaken y uno más de Lukaku, en un choque que ha estado marcado por la participación en el mismo del delantero estadounidense Folarin Balogun. El futbolista del Mónaco había sido expulsado, en dieciseisavos de final, y, en consecuencia, estaba sancionado para la eliminatoria de octavos, pero el Comité Disciplinario de la FIFA, después de una llamada del presidente de Estados Unidos Donald Trump, había decidido retirar esa tarjeta roja, y, así, posibilitar la alineación de Balogun. Bélgica había amenazado con impugnar el partido, pero Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, ha contado con Balogun, uno de sus jugadores más destacados, en el once titular.

Bélgica, así y todo, ha sido superior, y ha merecido la victoria que ha conseguido. De Ketelaere ha adelantado a la selección belga en el minuto nueve, si bien Estados Unidos, por mediación de Tillman, ha empatado en el minuto 31. De nuevo De Ketelaere, dos minutos después, ha puesto el 1-2, y, en la segunda parte, Bélgica, con los goles de Vakanen, en el minuto 57, y de Lukaku, ya en el tiempo de prolongación, ha sentenciado la eliminatoria.

El centrocampista Onana se ha lesionado en la primera mitad, y es seria duda para el partido de cuartos de final que España y Bélgica jugarán este viernes por la noche.

Así las cosas, quedan, para este martes, dos eliminatorias de octavos de final: Argentina-Egipto, a las 18:00 horas, y Suiza-Colombia, a las 22:00 horas. Los ganadores de cada uno de esos choques se enfrentarán el domingo a las 03:00 horas, en busca de las semifinales. En la web especial de kirolakeitb.eus sobre el Mundial de 2026, puedes consultar toda la información en torno al campeonato.