Dieciseisavos de final
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Eustaquio clasifica a Canadá en el minuto 93, al ganar a Sudáfrica (0-1)

Canadá, por primera vez en octavos de la competición, se medirá al ganador del choque entre Marruecos y Países Bajos.
Munduko Txapelketa 2026: Hegoafrika-Kanada
Imagen del partido entre Sudáfrica y Canadá. Europa Press
Euskaraz irakurri: Eustaquiok Kanada sailkatu du 93. minutuan, Hegoafrikari irabazita (0-1)
author image

AGENCIAS | EITB

Última actualización

Un gol en el minuto 93 de Stephen Eustaquio clasificó a Canadá este domingo para los octavos de final del Mundial 2026 contra Sudáfrica, con una victoria por 0-1. Así, los canadienses hicieron historia al superar, por primera vez, una ronda eliminatoria de una Copa del Mundo.

Canadá, subcampeona del Grupo B, inició el encuentro con un planteamiento ofensivo que le permitió generar más oportunidades a portería que su rival durante los primeros minutos de juego. Los africanos, segundos del Grupo A, volvieron a poner sobre la cancha el sistema tradicional de 4-2-3-1 con el objetivo de tapar el juego interior.

El conjunto canadiense apretó al final del primer tiempo con dos opciones claras que no se consolidaron; Sudáfrica, por su parte, tuvo su primera ocasión clara bien entrada en la segunda parte que se fue al travesaño. Poco después, en el minuto 62, Canadá volvió a buscar con mayor intensidad el gol con un remate de Tani Oluwaseyi, jugador del Villarreal, que alcanzó a despejar Williams. El gol que decidió el encuentro llegó en el minuto 93, con un disparo raso de desde fuera del área de Stephen Eustaquio.

Con Sudáfrica eliminado de la competición, los canadienses esperan su próximo rival de octavos de final, que se decidirá entre el ganador del duelo de dieciseisavos que se disputará este martes entre Marruecos y Países Bajos.

Ficha técnica: 

0. Sudáfrica: Ronwen Williams, Teboho Mokoena, Aubrey Modiba, Oswin Appollis, Relebohile Mofokeng (m.46, Thalente Mbatha), Thapelo Maseko (m.86, Tshepang Moremi), Sphephelo Sithole, Mbekezeli Mbokazi, Evidence Makgopa (m.86, Iqraam Rayners), Khuliso Mudau y Ime Okon.

Seleccionador: Hugo Broos.

1. Canadá: Maxime Crépeau, Alistair Johnston, Stephen Eustáquio, Jonathan David, Liam Millar (m. Jacob Shaffelburg), Tani Oluwaseyi (m.71, Promise David), Derek Cornelius, Moïse Bombito (m.59, Luc De Fougerolles), Tajon Buchanan (m.75, Alphonso Davies , Richie Laryea y Nathan Saliba (m.59, Niko Sigur).

Seleccionador: Jeese Marsch.

Gol: 0-1, m. 92: Stephen Eustaquio.

Árbitro: Joao Pinheiro. Amonestó a Nathan Saliba y Niko Sigur, de Canadá.

Incidencias: partido de dieciseisavos del Mundial 2026 disputado en el estadio de Los Ángeles.

Mundial de fútbol Fútbol Otras competiciones de fútbol

Te puede interesar

AMDEP7341. NUEVA JERSEY (ESTADOS UNIDOS), 25/06/2026.- Jugadores de Ecuador celebran este jueves, al final de un partido del grupo E del Mundial de la FIFA 2026 entre Ecuador y Alemania en el estadio MetLife de Nueva Jersey (Estados Unidos). EFE/Octavio Guzmán
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Ecuador da la sorpresa y Costa de Marfil avanza en el Grupo E, Países Bajos y Japón sellan su pase en el Grupo F, y Estados Unidos lidera el Grupo D

El Mundial 2026 vivió una jornada decisiva con el cierre de los grupos E, F y D. Ecuador logró una victoria histórica ante Alemania, mientras Costa de Marfil aseguró su clasificación con autoridad en el Grupo E. En el Grupo F, Países Bajos y Japón confirmaron su pase a la siguiente ronda, y en el Grupo D, Estados Unidos terminó como líder pese a su derrota ante Turquía. Por su parte, Australia consiguió un empate clave ante Paraguay (0-0), resultado que le permitió sellar su clasificación directa.
Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X