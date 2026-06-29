Eustaquio clasifica a Canadá en el minuto 93, al ganar a Sudáfrica (0-1)
Un gol en el minuto 93 de Stephen Eustaquio clasificó a Canadá este domingo para los octavos de final del Mundial 2026 contra Sudáfrica, con una victoria por 0-1. Así, los canadienses hicieron historia al superar, por primera vez, una ronda eliminatoria de una Copa del Mundo.
Canadá, subcampeona del Grupo B, inició el encuentro con un planteamiento ofensivo que le permitió generar más oportunidades a portería que su rival durante los primeros minutos de juego. Los africanos, segundos del Grupo A, volvieron a poner sobre la cancha el sistema tradicional de 4-2-3-1 con el objetivo de tapar el juego interior.
El conjunto canadiense apretó al final del primer tiempo con dos opciones claras que no se consolidaron; Sudáfrica, por su parte, tuvo su primera ocasión clara bien entrada en la segunda parte que se fue al travesaño. Poco después, en el minuto 62, Canadá volvió a buscar con mayor intensidad el gol con un remate de Tani Oluwaseyi, jugador del Villarreal, que alcanzó a despejar Williams. El gol que decidió el encuentro llegó en el minuto 93, con un disparo raso de desde fuera del área de Stephen Eustaquio.
Con Sudáfrica eliminado de la competición, los canadienses esperan su próximo rival de octavos de final, que se decidirá entre el ganador del duelo de dieciseisavos que se disputará este martes entre Marruecos y Países Bajos.
Ficha técnica:
0. Sudáfrica: Ronwen Williams, Teboho Mokoena, Aubrey Modiba, Oswin Appollis, Relebohile Mofokeng (m.46, Thalente Mbatha), Thapelo Maseko (m.86, Tshepang Moremi), Sphephelo Sithole, Mbekezeli Mbokazi, Evidence Makgopa (m.86, Iqraam Rayners), Khuliso Mudau y Ime Okon.
Seleccionador: Hugo Broos.
1. Canadá: Maxime Crépeau, Alistair Johnston, Stephen Eustáquio, Jonathan David, Liam Millar (m. Jacob Shaffelburg), Tani Oluwaseyi (m.71, Promise David), Derek Cornelius, Moïse Bombito (m.59, Luc De Fougerolles), Tajon Buchanan (m.75, Alphonso Davies , Richie Laryea y Nathan Saliba (m.59, Niko Sigur).
Seleccionador: Jeese Marsch.
Gol: 0-1, m. 92: Stephen Eustaquio.
Árbitro: Joao Pinheiro. Amonestó a Nathan Saliba y Niko Sigur, de Canadá.
Incidencias: partido de dieciseisavos del Mundial 2026 disputado en el estadio de Los Ángeles.
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