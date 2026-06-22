Leo Messi no ha faltado a su cita con la historia, ha aprovechado su primera ocasión y con dos goles ha dado a Argentina la victoria sobre Austria, una virtual clasificación a los dieciseisavos de final, que puede confirmarse esta misma jornada, y un récord: con 18 ya es el que más goles ha marcado en la historia de los Mundiales.

Con determinación y sin maldecir siquiera el penalti fallado a los 9 minutos, Messi y Argentina han cumplido con el pronóstico, por más que pudiese asustar la pretendida presión asfixiante de los centrouropeos, que al final fue menos. Ganó Lionel Scaloni la batalla táctica a Ralf Rangnick. Y ganó Messi de nuevo la partida a los que no le conceden el título de mejor de la historia.

Tuvo pronto la oportunidad de demostrarlo, porque a los tres minutos Stefan Posch, que jugó con una férula protectora de la mandíbula, rota ante Jordania, cometió penalti sobre Lautaro, señalado por el árbitro tras revisión en el VAR. Sin embargo, no acertó Messi, que trató de lanzar demasiado ajustado al palo izquierdo del meta austríaco (m.9), pero dio igual.

A la tercera no perdonó, entró desde una segunda línea mientras reculaba la defensa austríaca, esperó el pase atrás de Facundo Medina y la envió con el interior a la red. Un gol para la historia, otro récord que anotar al mejor.

El tanto desactivó un plan austríaco que nunca llegó a funcionar del todo. No perdió muchos balones Argentina en su campo y Emiliano Martínez vivió tranquilo todo el primer tiempo. Tampoco le apuro mucho más la selección austríaca tras el entretiempo, más que con un golpe franco de Marcel Sabitzer al que respondió bien el Dibu.

Messi anotó el segundo para aumentar la euforia de una grada entregada, para lanzar a una selección argentina que muestra argumentos para pelear por la estrella, que se muestra como un conjunto compacto y tiene al mejor de todos.