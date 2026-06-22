Mundial
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Messi agranda su leyenda, y Argentina vence a Austria y reserva plaza en dieciseisavos (2-0)

Con determinación y sin maldecir siquiera el penalti fallado a los 9 minutos, Messi y Argentina han cumplido con el pronóstico, por más que pudiese asustar la pretendida presión asfixiante de los centrouropeos, que al final fue menos.
DALLAS (United States), 22/06/2026.- Lionel Messi (C) of Argentina celebrates after scoring the 2-0 goal during the FIFA World Cup 2026 group stage match Argentina against Austria, in Dallas, USA, 22 June 2026. EFE/EPA/JEFFREY MCWHORTER

Messi marca su segundo gol frente a Austria. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Argentinak 2-0 irabazi dio Austriari Messiren golekin 2026ko Munduko Txapelketan
author image

AGENCIAS | EITB

Última actualización

Leo Messi no ha faltado a su cita con la historia, ha aprovechado su primera ocasión y con dos goles ha dado a Argentina la victoria sobre Austria, una virtual clasificación a los dieciseisavos de final, que puede confirmarse esta misma jornada, y un récord: con 18 ya es el que más goles ha marcado en la historia de los Mundiales.

Con determinación y sin maldecir siquiera el penalti fallado a los 9 minutos, Messi y Argentina han cumplido con el pronóstico, por más que pudiese asustar la pretendida presión asfixiante de los centrouropeos, que al final fue menos. Ganó Lionel Scaloni la batalla táctica a Ralf Rangnick. Y ganó Messi de nuevo la partida a los que no le conceden el título de mejor de la historia.

Tuvo pronto la oportunidad de demostrarlo, porque a los tres minutos Stefan Posch, que jugó con una férula protectora de la mandíbula, rota ante Jordania, cometió penalti sobre Lautaro, señalado por el árbitro tras revisión en el VAR. Sin embargo, no acertó Messi, que trató de lanzar demasiado ajustado al palo izquierdo del meta austríaco (m.9), pero dio igual.

A la tercera no perdonó, entró desde una segunda línea mientras reculaba la defensa austríaca, esperó el pase atrás de Facundo Medina y la envió con el interior a la red. Un gol para la historia, otro récord que anotar al mejor.

El tanto desactivó un plan austríaco que nunca llegó a funcionar del todo. No perdió muchos balones Argentina en su campo y Emiliano Martínez vivió tranquilo todo el primer tiempo. Tampoco le apuro mucho más la selección austríaca tras el entretiempo, más que con un golpe franco de Marcel Sabitzer al que respondió bien el Dibu.

Messi anotó el segundo para aumentar la euforia de una grada entregada, para lanzar a una selección argentina que muestra argumentos para pelear por la estrella, que se muestra como un conjunto compacto y tiene al mejor de todos.

Fútbol Lionel Messi Otras competiciones de fútbol Mundial de fútbol

Te puede interesar

SANTA CLARA (ESTADOS UNIDOS), 20/06/2026.- El jugador de Paraguay, Matías Galarza celebra su gol ante Turquía (c) durante el partido del grupo D del Mundial de la FIFA 2026 entre Turquía y Paraguay, en el estadio Levi´s en Santa Clara (Estados Unidos). EFE/ Miguel Gutiérrez
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Victorias de Marruecos y Brasil en el grupo C, mientras que Paraguay echa del Mundial a la Turquía de Arda Güler

El equipo marroquí gana por la mínima con un gol tempranero de Saibari a Escocia (0-1); dos goles de Cunha y uno de Vinicius dan el liderato de su grupo a Brasil tras ganar a Haití (3-0); y Paraguay suma su primera victoria en el Mundial (1-0) a pesar de jugar toda la segunda parte con un hombre menos contra Turquía, que se queda sin opciones de pasar de ronda.

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X