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España se estrella contra la gran defensa de Cabo Verde en su estreno mundialista (0-0)

Unai Simón, Laporte y Oyarzabal han jugado de inicio, y Merino y Nico Williams han saltado al verde en la segunda parte.
ATLANTA (ESTADOS UNIDOS), 15/06/2026.- El delantero de España Mikel Oyarzabal (c) durante el partido del grupo H del Mundial 2026 entre España y Cabo Verde, este lunes en el Estadio Atlanta. EFE/ Lavandeira Jr
Mikel Oyarzabal se lamenta en el suelo. Foto:EFE
Euskaraz irakurri: Espainiak eta Cabo Verdek golik gabe berdindu dute 2026ko Munduko Txapelketako H multzoaren lehen jardunaldian
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KIROLAK EITB

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España ha debutado en el Mundial, en un partido inicial para poner las cartas sobre la mesa. Ritmo plano y movimiento lento de balón a pesar de las condiciones climáticas perfectas en el estadio de Atlanta; techado y con aire acondicionado. Cabo Verde ha resistido con una gran defensa y ha sumado un punto en su debut mundialista (0-0).

Unai Simón, Laporte y Oyarzabal han jugado de inicio, y Merino y Nico Williams han saltado al verde en la segunda parte. No podido imponerse España, a pesar de gozar de las mejores ocasiones del chouqe, y tampoco Cabo Verde, que ha resistido y ha soñado incluso con conseguir más de un punto por un instante.

Disney Borges ha podido pasar a los libros de historia de su país en el minuto 89. Suyo fue el primer y único remate a portería de Cabo Verde, que detuvo Unai Simón.

Unai Simón Fútbol Mikel Oyarzabal Nico Williams Otras competiciones de fútbol Mundial de fútbol

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