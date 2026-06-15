España ha debutado en el Mundial, en un partido inicial para poner las cartas sobre la mesa. Ritmo plano y movimiento lento de balón a pesar de las condiciones climáticas perfectas en el estadio de Atlanta; techado y con aire acondicionado. Cabo Verde ha resistido con una gran defensa y ha sumado un punto en su debut mundialista (0-0).

Unai Simón, Laporte y Oyarzabal han jugado de inicio, y Merino y Nico Williams han saltado al verde en la segunda parte. No podido imponerse España, a pesar de gozar de las mejores ocasiones del chouqe, y tampoco Cabo Verde, que ha resistido y ha soñado incluso con conseguir más de un punto por un instante.

Disney Borges ha podido pasar a los libros de historia de su país en el minuto 89. Suyo fue el primer y único remate a portería de Cabo Verde, que detuvo Unai Simón.