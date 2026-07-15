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Deschamps, el entrenador que más partidos ha dirigido en la historia del Mundial

El seleccionador de Baiona dejará el cargo este sábado, tras su 27º encuentro dirigiendo al combinado francés, en el partido por el tercer puesto.

Didier Deschamps (Frantzia)

Didier Deschamps, en el encuentro contra España. EFE

Euskaraz irakurri: Deschamps, Munduko Txapelketaren historian partida gehien zuzendu dituen entrenatzailea
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KIROLAK EITB

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Didier Deschamps, el técnico lapurtarra de la selección francesa, se convirtió este martes en el entrenador que más veces se ha sentado en el banquillo en una Copa del Mundo, un récord que no pudo acompañar con la clasificación a la final, derrotado por España en el estadio AT&T de Arlington.

Deschamps dirigió su 26º encuentro en una fase final de la Copa del Mundo, uno más que Helmut Schön, seleccionador de la República Federal Alemana entre 1964 y 1978. El brasileño Carlos Alberto Parreira completa el podio, con 23 partidos dirigidos a Brasil, Kuwait, Emiratos Árabes, Arabia Saudí y Sudáfrica. El partido por el tercer puesto, que disputará Francia este sábado en Miami, contra Inglaterra o Argentina, será el 27º y último, ya que ha anunciado que dejará de ser seleccionador de los azules.

En su etapa como jugador, Didier Deschamps se proclamó campeón del mundo en el Mundial de Francia 1998 y de la Eurocopa 2000. Dirige a la selección francesa desde 2012, y en su trayectoria logró ganar el segundo título de la historia de la selección francesa al vencer por 4-2 a Croacia, en la final del Mundial de Rusia en 2018. 

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