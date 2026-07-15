Mikel Oyarzabal, ante la final del Mundial: “Estoy inmensamente feliz; es algo que, cuando eres pequeño, ni te imaginas”

Según la Federación Ghanesa de Fútbol, aún no han recibido una renuncia formal de Carlos Queiroz, aunque su mensaje en Instagram no deja lugar a dudas. En el caso del 'Vasco' Aguirre, su cargo al frente del 'Tri' estaba supeditado a la participación de México en el Mundial. Por último, a Roberto Martínez le ha condenado el mal resultado obtenido. La Federación Portuguesa de Fútbol esperaba llegar más lejos que los octavos de final en la competición.