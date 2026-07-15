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Mikel Oyarzabal, ante la final del Mundial: “Estoy inmensamente feliz; es algo que, cuando eres pequeño, ni te imaginas”

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Mikel Oyarzabal
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Mikel Oyarzabal, Munduko Txapelketako finalaz: “Oso pozik nago; txikia zarenean, ez duzu hau bezalakorik imajinatzen”
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KIROLAK EITB

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El delantero de la Real Sociedad ha marcado, hasta el momento, cinco goles en el Campeonato del Mundo de 2026, en el que España se ha clasificado para la final, que disputará frente a Inglaterra o Argentina. El jugador de Eibar, en la semifinal Francia-España, ha hecho, de penalti, el primer gol del partido.

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