Mikel Oyarzabal, ante la final del Mundial: “Estoy inmensamente feliz; es algo que, cuando eres pequeño, ni te imaginas”
El delantero de la Real Sociedad ha marcado, hasta el momento, cinco goles en el Campeonato del Mundo de 2026, en el que España se ha clasificado para la final, que disputará frente a Inglaterra o Argentina. El jugador de Eibar, en la semifinal Francia-España, ha hecho, de penalti, el primer gol del partido.
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Deschamps, el entrenador que más partidos ha dirigido en la historia del Mundial
El seleccionador de Baiona dejará el cargo este sábado, tras su 27º encuentro dirigiendo al combinado francés, en el partido por el tercer puesto.
Calendario, resultados y clasificaciones del Mundial de fútbol de 2026
La competición comenzará el 11 de junio, y se prolongará, en Estados Unidos, Canadá y México, hasta el 19 de julio, con la disputa de la final.
España jugará su segunda final en un Mundial tras ganar a Francia (0-2)
Un gol de penalti de Mikel Oyarzabal, en el minuto 20, y otro de Pedro Porro en jugada, en el 58, han clasificado a los jugadores de Luis de la Fuente.
Inglaterra y Argentina se citarán en las semifinales del Mundial tras superar a Noruega y Suiza en la prórroga
Jude Bellingham, con un doblete, ha liderado la remontada de Inglaterra ante Noruega (1-2), mientras que Argentina ha sufrido para derrotar a una combativa Suiza (3-1) gracias a los goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez en el tiempo extra. Ambas selecciones se enfrentarán por un puesto en la final del Mundial 2026.
Mikel Merino vuelve a dar el gol de la victoria a España (2-1)
Nada más entrar del banquillo, el gol del jugador pamplonés en los minutos finales ha dado a su equipo la victoria ante Bélgica y el pase a las semifinales.
Mbappé y Dembélé ponen a Francia en semifinales (2-0)
Los galos han derrotado con solvencia a Marruecos. Bono atajó un penalti a Mbappé en la primera parte, pero el delantero francés se vengó tras el descanso con su octavo gol en este mundial. Posteriormente, Dembélé ha certificado la victoria con su quinto gol del campeonato.
Suiza elimina a Colombia en la tanda de penaltis, y ya están listos los cuartos de final del Mundial
Estas son todas las eliminatorias de cuartos: en una parte del cuadro, Francia-Marruecos y España-Bélgica; en la otra parte, Noruega-Inglaterra y Argentina-Suiza. En la última eliminatoria de octavos de final, Suiza y Colombia han empatado a cero, y en los penaltis Suiza ha ganado por 4-3.
Romero, Messi y Enzo dan vida a la campeona tras estar al borde del KO ante Egipto (3-2)
Argentina ha estado contra las cuerdas en su duelo frente a Egipto, que llegaría colocarse con un 0-2 favorable gracias a los goles de Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko.
Tres nombres ilustres, Queiroz, Aguirre y Roberto Martínez, elevan a 11 los técnicos “caídos” tras el Mundial
Según la Federación Ghanesa de Fútbol, aún no han recibido una renuncia formal de Carlos Queiroz, aunque su mensaje en Instagram no deja lugar a dudas. En el caso del 'Vasco' Aguirre, su cargo al frente del 'Tri' estaba supeditado a la participación de México en el Mundial. Por último, a Roberto Martínez le ha condenado el mal resultado obtenido. La Federación Portuguesa de Fútbol esperaba llegar más lejos que los octavos de final en la competición.