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El Bidasoa-Irun ya conoce a sus rivales en la EHF European League

El conjunto irundarra ha quedado encuadrado en el Grupo B junto al Limoges Handball, el FH Hafnarfjordur islandés y el Marítimo de Madeira portugués. La competición arrancará el 29 de septiembre.
Bidasoa Irun
El Bidasoa-Irun será cabeza de serie en la fase de grupos de la Liga Europea. Foto: Bidasoa-Irun.
Euskaraz irakurri: Bidasoa-Irunek baditu jada EHF Europako Ligako multzoen faseko aurkariak
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L. U. G. | KIROLAK EITB

Última actualización

El IRUDEK Bidasoa-Irun ya conoce el camino que deberá recorrer en la fase de grupos de la EHF European League masculina 2026/27. El sorteo celebrado este viernes en Viena ha deparado al conjunto bidasotarra un exigente Grupo B, en el que se medirá al Limoges Handball (Francia), al FH Hafnarfjordur (Islandia) y al Marítimo de Madeira Andebol SAD (Portugal).

El equipo irundarra afrontará una nueva aventura continental con el objetivo de volver a ser protagonista en Europa y luchar por una de las dos primeras plazas del grupo, que darán acceso a los play-offs de la competición.

La fase de grupos arrancará el próximo 29 de septiembre y se disputará a lo largo de seis jornadas, que concluirán el 2 de diciembre de 2026. En total, 32 equipos han quedado repartidos en ocho grupos de cuatro conjuntos.

Una vez concluida la fase de grupos, los dos primeros clasificados de cada grupo accederán a los playoffs, donde también entrarán en competición los equipos que finalicen en la tercera y cuarta posición de la fase de grupos de la EHF Champions League. 

Un total de 28 equipos disputarán los playoffs, que se jugarán a doble partido. Los encuentros de ida se celebrarán los días 9 y 16 de febrero de 2027, mientras que los de vuelta tendrán lugar el 23 de febrero y el 2 de marzo.

Los vencedores de cada eliminatoria se clasificarán para los octavos de final, donde se unirán a los equipos que finalicen en quinta posición de la Main Round de la EHF Champions League. Los octavos se disputarán el 23 de marzo (ida) y el 30 de marzo de 2027 (vuelta). A continuación se jugarán los cuartos de final y, finalmente, los cuatro mejores equipos lucharán por el título en las EHF Finals, programadas para los días 22 y 23 de mayo de 2027.

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