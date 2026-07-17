El Bidasoa-Irun ya conoce a sus rivales en la EHF European League

El IRUDEK Bidasoa-Irun ya conoce el camino que deberá recorrer en la fase de grupos de la EHF European League masculina 2026/27. El sorteo celebrado este viernes en Viena ha deparado al conjunto bidasotarra un exigente Grupo B, en el que se medirá al Limoges Handball (Francia), al FH Hafnarfjordur (Islandia) y al Marítimo de Madeira Andebol SAD (Portugal).

El equipo irundarra afrontará una nueva aventura continental con el objetivo de volver a ser protagonista en Europa y luchar por una de las dos primeras plazas del grupo, que darán acceso a los play-offs de la competición.

La fase de grupos arrancará el próximo 29 de septiembre y se disputará a lo largo de seis jornadas, que concluirán el 2 de diciembre de 2026. En total, 32 equipos han quedado repartidos en ocho grupos de cuatro conjuntos.