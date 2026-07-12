Inglaterra y Argentina se citarán en las semifinales del Mundial tras superar a Noruega y Suiza en la prórroga

En el Hard Rock Stadium de Miami, Noruega sorprendió a la favorita Inglaterra con un espectacular tanto de Andreas Schjelderup tras la pausa de hidratación. El conjunto dirigido por Thomas Tuchel reaccionó antes del descanso con el empate de Bellingham, que culminó una buena acción colectiva iniciada por Elliot Anderson y Anthony Gordon.

Tras el descanso, Inglaterra siguió sin encontrar su mejor versión y Noruega volvió a poner contra las cuerdas a los ingleses. Un gol de Torbjorn Heggem fue anulado por el VAR tras revisar una falta previa de Erling Haaland, una decisión que generó polémica y permitió a los británicos mantenerse con vida.

Cuando el encuentro parecía encaminarse hacia los penaltis, Bellingham aprovechó un error del guardameta Orjan Nyland al inicio de la prórroga para firmar el definitivo 1-2 y clasificar a Inglaterra para las semifinales, donde buscará seguir acercándose a un título mundial que se le resiste desde 1966.