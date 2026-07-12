MUNDIAL 2026
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Inglaterra y Argentina se citarán en las semifinales del Mundial tras superar a Noruega y Suiza en la prórroga

Jude Bellingham, con un doblete, ha liderado la remontada de Inglaterra ante Noruega (1-2), mientras que Argentina ha sufrido para derrotar a una combativa Suiza (3-1) gracias a los goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez en el tiempo extra. Ambas selecciones se enfrentarán por un puesto en la final del Mundial 2026.
GR7028. KANSAS (ESTADOS UNIDOS), 11/07/2026.- Jugadores de Argentina celebran su clasificación a semifinales este sábado, al final de un partido de cuartos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Suiza en el estadio Arrowhead de Kansas (EE.UU.). EFE/ Kenneth Fernández

Los jugadores de Argentina celebran la victoria. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Ingalaterrak eta Argentinak Munduko Txapelketako finalerdiak jokatuko dituzte Norvegia eta Suitza luzapenean gaindituta
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L. U. G. | KIROLAK EITB

Última actualización

Inglaterra y Argentina protagonizarán una de las semifinales del Mundial 2026 después de superar este sábado dos exigentes eliminatorias que se resolvieron en la prórroga. Los ingleses remontaron ante Noruega (1-2) gracias a un doblete de Jude Bellingham, mientras que la vigente campeona derrotó a Suiza (3-1) en un encuentro que no logró sentenciar hasta los últimos minutos del tiempo extra.

En el Hard Rock Stadium de Miami, Noruega sorprendió a la favorita Inglaterra con un espectacular tanto de Andreas Schjelderup tras la pausa de hidratación. El conjunto dirigido por Thomas Tuchel reaccionó antes del descanso con el empate de Bellingham, que culminó una buena acción colectiva iniciada por Elliot Anderson y Anthony Gordon.

Tras el descanso, Inglaterra siguió sin encontrar su mejor versión y Noruega volvió a poner contra las cuerdas a los ingleses. Un gol de Torbjorn Heggem fue anulado por el VAR tras revisar una falta previa de Erling Haaland, una decisión que generó polémica y permitió a los británicos mantenerse con vida.

Cuando el encuentro parecía encaminarse hacia los penaltis, Bellingham aprovechó un error del guardameta Orjan Nyland al inicio de la prórroga para firmar el definitivo 1-2 y clasificar a Inglaterra para las semifinales, donde buscará seguir acercándose a un título mundial que se le resiste desde 1966.

Su rival será Argentina, que necesitó también del tiempo extra para superar a una Suiza que ofreció una gran resistencia incluso después de quedarse con diez jugadores por la expulsión de Breel Embolo en el minuto 72, tras una acción revisada por el VAR.

La selección de Lionel Scaloni se adelantó muy pronto con un cabezazo de Alexis Mac Allister tras un saque de esquina servido por Lionel Messi, pero Suiza respondió y logró igualar el marcador gracias a Dan Ndoye mediada la segunda parte.

Con superioridad numérica, Argentina dominó el tramo final del encuentro, aunque no consiguió superar a Gregor Kobel hasta el minuto 112, cuando Julián Álvarez conectó un potente disparo desde la frontal para romper el equilibrio (2-1). Ya en el tiempo añadido de la prórroga, Lautaro Martínez aprovechó un rechace para establecer el definitivo 3-1.

De este modo, Inglaterra y Argentina disputarán una semifinal de máximo nivel entre dos de las grandes favoritas al título, con Bellingham y Messi como principales referentes del duelo.

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