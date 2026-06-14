Suiza cede ante Catar en el descuento (1-1), Brasil empata con Marruecos (1-1), Escocia gana a Haití (0-1) y Australia sorprende a Turquía (2-0)
Suiza y Catar empatan 1-1 en el Grupo B
Suiza dejó escapar la victoria ante Catar en un partido que tenía encarrilado. Los helvéticos se adelantaron gracias a Breel Embolo, que transformó un penalti tras una falta del portero Mahmoud Abunada sobre Remo Freuler.
Cuando el encuentro parecía decidido, Catar encontró el empate en el tiempo añadido. Boualem Khoukhi apareció en el área para rematar un centro de Homam Al Amin y establecer el 1-1 definitivo.
Brasil y Marruecos firman tablas (1-1) en un duelo del Grupo C
Brasil no pudo pasar del empate ante una Marruecos muy ordenada y competitiva. El conjunto africano se adelantó en el minuto 21 con un gol de Ismael Saibari, tras una gran asistencia de Brahim Díaz.
Antes del descanso, Vinícius Júnior devolvió la igualdad con una acción individual y un disparo preciso. En la segunda mitad, Brasil buscó la victoria, pero Marruecos resistió bien defensivamente.
Escocia vence a Haití por 1-0 en el Grupo C
Escocia logró una victoria histórica ante Haití y sumó su primer triunfo mundialista en 36 años. El único gol del partido lo marcó John McGinn en el minuto 28 tras una acción dentro del área.
Haití lo intentó en la segunda parte, pero la defensa escocesa mantuvo el orden y aseguró el triunfo.
Australia derrota a Turquía por 2-0 en el Grupo D
Australia dio la sorpresa al imponerse a Turquía con gran eficacia en ataque. Nestory Irankunda abrió el marcador tras una rápida transición ofensiva, aprovechando un contraataque bien ejecutado.
En la segunda parte, Connor Metcalfe sentenció el partido con un potente disparo desde fuera del área para el 2-0 definitivo.
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