Suiza cede ante Catar en el descuento (1-1), Brasil empata con Marruecos (1-1), Escocia gana a Haití (0-1) y Australia sorprende a Turquía (2-0)

Suiza y Catar empatan 1-1 en el Grupo B



Suiza dejó escapar la victoria ante Catar en un partido que tenía encarrilado. Los helvéticos se adelantaron gracias a Breel Embolo, que transformó un penalti tras una falta del portero Mahmoud Abunada sobre Remo Freuler.

Cuando el encuentro parecía decidido, Catar encontró el empate en el tiempo añadido. Boualem Khoukhi apareció en el área para rematar un centro de Homam Al Amin y establecer el 1-1 definitivo.